Tarifs des dentistes : quatre mois de négociations et un échec !

Paris, le vendredi 27 janvier 2017 - Après quatre mois de négociations avec la Caisse nationale d’Assurance maladie (Cnam), les trois organisations syndicales représentatives (FDSL*, CNSD**, UJCD***) ont rejeté le projet d’accord.

Le deuxième syndicat de la profession, la CNSD, s’est en effet prononcée ce jeudi à la quasi unanimité contre les propositions de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM) qui prévoyaient qu’en contrepartie d’une augmentation des tarifs de certains « soins courants » soit plafonné le prix des prothèses qui représentent 64 % des revenus des dentistes. La CNSD était le dernier syndicat à pouvoir valider cet accord, la FSDL (premier syndicat), s'étant déjà prononcée contre.

Les tarifs des dentistes seront donc fixés par un règlement arbitral.

La présidente du CNSD, Catherine Mojaïsky dénonce une manœuvre politique : « ce qui a fait achopper la discussion, c'est l'intervention brutale et politique de la ministre, Marisol Touraine. Son but est clair : pouvoir annoncer un meilleur accès aux soins dentaires pendant la campagne présidentielle ».

L'Union nationale des étudiants en chirurgie dentaire (UNECD) dénonce d’ores et déjà ce dispositif arbitral et a d’ailleurs battu le pavé hier allant jusqu’à envahir le boulevard périphérique parisien et y bloquer la circulation !

*Fédération des Syndicats Dentaires Libéraux

**Confédération Nationale des Syndicats Dentaires

***Union des Jeunes Chirurgiens-Dentistes

FH