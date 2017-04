TAVI : le diabète n’affecte pas le pronostic à court et moyen terme

S’il est vrai que le diabète figure parmi les facteurs indépendants prédictifs du pronostic après l’implantation trans-cathéter d’une valve aortique (TAVI), il faut bien reconnaitre que les données concernant son impact réel sur le pronostic sont tout à la fois limitées et contradictoires.

Ainsi, alors qu’une étude allemande a souligné, qu’après TAVI, la mortalité des diabétiques à court et long terme était plus élevée que celle des patients indemnes de diabète, une étude italienne multicentrique a montré que le diabète n’affectait pas significativement la mortalité à 30 jours.

Dans ce contexte d’incertitude, Y. Sun et coll. ont jugé utile de réaliser, à partir de la base de données PubMed, une méta-analyse visant à évaluer les conséquences du diabète sur le devenir des patients qui ont bénéficié d’un TAVI. Une valeur de p < 0,05 a été jugée significative.

Critères principaux : mortalité de toute cause à 30 jours et un an après le TAVI.

L’analyse a porté sur 16 études regroupant au total 13 253 patients.

Il n’a été retrouvé aucune différence significative entre le groupe de patients diabétiques et le groupe de patients indemnes de tout diabète quant à la mortalité de toute cause à 30 jours (Rapport de Risque [RR] = 1,07 ; intervalle de confiance à 95 % [IC] de 0,90 à 1,27 ; p = 0,45) et à un an (RR = 1,04 ; IC95 de 0,94 à 1,15 ; p = 0,42.)

A 30 jours, le risque de survenue de complications parmi lesquelles, infarctus du myocarde, accident vasculaire cérébral, complications vasculaires majeures, saignements importants et insuffisance rénale aiguë a été semblable dans les deux groupes de patients.

En conclusion, après un TAVI, la présence d’un diabète n’affecte ni la mortalité de toute cause à moyen terme ni les complications à court terme.

Dr Robert Haïat