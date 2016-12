Télédermatologie pour cancers cutanés

Les auteurs concluent sur trois recommandations : (1) : La technologie actuelle permet des évaluations télédermatologiques et il convient donc d’entraîner les patients à prendre des images de bonne qualité ; (2) : la télédermatologie doit être mise en œuvre chaque fois qu’une consultation en face à face n’est pas possible ; (3) : la télédermatologie peut être utilisée pour effectuer un triage de nature à diminuer les délais de consultation.

La télédermatologie, qu’elle se pratique « en différé », comme c’est souvent le cas, ou sous forme de visio-conférence, est manifestement bien adaptée au diagnostic des cancers cutanés. Mais quelles sont ses performances, en comparaison avec la consultation en face à face qui reste la technique de référence ? La littérature actuelle peine à répondre à cette question, et cette revue systématique des études publiées au cours des cinq dernières années ne peut que conclure que des études plus robustes sont nécessaires.

Référence

Finnane A, Dallest K, Janda M, Soyer P : Teledermatology for the Diagnosis and Management of Skin Cancer : A Systematic Review. JAMA Dermatol., 2016 ; publication avancée en ligne le 7 Décembre. doi: 10.1001/jamadermatol.2016.4361.