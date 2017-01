TENOR, ou l’importance de l’imagerie dans la PPR

TENOR (), une étude preuve de concept initiée par l’université de Brest, avait enrôlé 20 patients avec pseudopolyarthrite rhizomélique pour recevoir 3 perfusions de tocilizumab avant traitement par glucocorticoïdes. L’objectif principal de l’étude ancillaire présentée ici était de mettre en évidence une modification des lésions en IRM et en échographie. Elle a montré (confirmé) l’intérêt de l’imagerie pour appréhender l’amélioration des signaux inflammatoires de la maladie (l’IRM étant globalement plus performante mais l’échographie plus accessible). En pratique, l’imagerie apporte aussi un argument supplémentaire en cas de doute diagnostique tout en permettant un diagnostic d’élimination (pour les pathologies mécaniques ou microcristallines). Le TEP-scanner ne représente pas, par contre, un examen de routine.

Dr Dominique-Jean Bouilliez