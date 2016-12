TEP-TDM ou TEP-IRM pour trouver le cancer primitif

Le cancer primitif inconnu (CPI) se révèle par des métastases systémiques ou locorégionales inaugurales. Il pose souvent un problème diagnostique difficile en pratique courante. La recherche du «primitif» est presque systématique, sauf en cas d’âge avancé ou de comorbidités graves. Une exploration de plus en plus demandée dans cette situation est la tomographie par émission de positons (TEP) couplée à la tomodensitométrie (TDM) et réalisée après injection d’un analogue du glucose, le déoxyglucose marqué par le fluor 18 (FDG). Elle permet d’identifie le CPI dans environ 50 % des cas. Au cours des dernières années, ont été introduites des machines hybrides révolutionnaires par leur potentiel et leur sophistication technique : il s’agit de l’IRM couplée à la TEP. Leur coût est à la hauteur de leurs prouesses et, pour l’instant, leur diffusion se limite à quelques centres de recherche, non seulement en France, mais aussi dans des pays plus avancés dans le domaine de l’imagerie moléculaire, notamment les Etats-Unis. Le problème est de démontrer que la FDG-TEP-IRM fait mieux que la FDG-TEP-TDM, à la fois nettement moins onéreuse et plus répandue, dans la détection d’un CP et de ses métastases.

Une petite étude exploratoire a inclus 20 patients (dont 15 hommes, d’âge moyen 53 ± 13 ans) chez lesquels le diagnostic de CPI pouvait être raisonnablement évoqué. Tous les participants ont bénéficié d’une FDG-TEP-TDM et, dans la foulée, d’une FDG-TEP-IRM. Toutes les images ont été interprétées par deux opérateurs expérimentés qui ont procédé aux évaluations suivantes : (1) détection du CPI et de ses métastases ; (2) mise en évidence plus ou moins aisée des lésions (échelle ordinale à 4 points ; (3) confiance diagnostique (échelle ordinale à 3 points). L’analyse de la TEP a comporté une mesure des SUVmax (maximum standardized uptake values) lésionnels en utilisant le VOI (volume of interest) dérivé des données fournies par l’IRM ou la TDM. Les résultats de l’imagerie ont été confrontés soit aux données histologiques, soit, à défaut, au suivi clinique préalable à ce bilan et à l’évolution ultérieure. L’analyse statistique a reposé sur la comparaison des moyennes au moyen du test U de Mann-Whitney ou encore le test de Pearson, pour ce qui est des corrélations entre SUVmax et diverses variables.

Des performances globalement comparables

Au total, chez 14 des 20 patients inclus, ont été mises en évidence 49 lésions malignes. Le CPI a été correctement identifié chez 11 patients sur 20 avec les deux techniques. La TEP-TDM a permis de détecter un total de 38 métastases, versus 37 pour la TEP-IRM. En effet, cette dernière n’a pas mis en évidence une métastase pulmonaire de 5 mm qui n’a pas échappé à la TEP-TDM. La mise en évidence des lésions s’est avérée aussi aisée avec les deux techniques, le score correspondant étant de 2,6 ± 0,6 dans les deux cas, avec cependant un plus pour la TEP-IRM en cas de lésion du col utérin. Le plus, pour la TEP-TDM concernait la détection des tumeurs malignes pulmonaires. La confiance dans le diagnostic a été la même avec les deux machines, les scores correspondants étant identiques (2,7 ± 0,5). Les valeurs moyennes des SUVmax de toutes les lésions captant le FDG (TEP/IRM : 7,9 ± 4,2 versus TEP/TDM : 7,2 ± 3,5) ont été étroitement corrélées (Pearson, r=0,927).

Cette petite étude a comparé les deux machines hybrides chez les mêmes patients, ce qui constitue un cas de figure idéal dans l’évaluation des techniques diagnostiques. TEP-TDM et TEP-IRM font match nul dans la détection du CPI et de ses métastases au sein d’un effectif tout de même restreint, ce qui interdit toute conclusion hâtive. La mise en évidence des lésions et le niveau de certitude diagnostique semblent comparables avec l’une et l’autre. La TEP-IRM ferait un peu mieux en cas de cancer du col utérin et la TEP-TDM serait un peu plus performante dans la détection des lésions bronchiques primitives, mais la différence entre les techniques semble bien ténue. A l’heure actuelle, la TEP-IRM est en cours d’évaluation, mais tout prête à penser qu’elle restera une technique d’exception réservée à des indications complexes qui restent à établir, ne serait-ce qu’en raison du coût des machines.

Dr Philippe Tellier