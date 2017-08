Terrorisme et psychiatrie : l’Ordre traite le cas Collomb

Paris, le vendredi 25 août 2017 - Le ministre de l’Intérieur Gérard Collomb a suscité de nombreux commentaires en défendant à plusieurs reprises ces derniers jours la nécessité d’une plus étroite collaboration des psychiatres à la lutte contre le terrorisme. Constatant que plusieurs faits récents, dont certains associés au terrorisme islamique, ont été commis par des personnes traitées pour des troubles psychiatriques, Gérard Collomb a considéré que devraient pouvoir être signalées les personnes à risque de "radicalisation". Nous l’avons déjà évoqué, cette suggestion a fait plus que sourciller un grand nombre de spécialistes de la psychiatrie. Hier, l’Ordre des médecins a tenu à se montrer ferme face aux déclarations du ministre. Il rappelle tout d’abord qu’il a « pris des positions précises et détaillées sur le sujet depuis plusieurs mois, positions dont les autorités ne s’étaient jusqu’à présent pas saisies ». Il insiste en outre sur « la nécessité absolue de préserver les principes fondamentaux de l’exercice professionnel, en particulier celui du secret médical ». Néanmoins, il souligne que dans certaines circonstances, des exceptions existent (exceptions que nous évoquerons dans un article publié ce samedi dans nos colonnes). Aussi, il ne semble aujourd’hui pas nécessaire d’exiger plus que l’application de la loi actuelle. L’Ordre met en effet en garde contre toute velléité d’une collaboration différente : « Dans un régime de libertés, la coopération des médecins ne peut se faire qu’avec les autorités de justice. Il en va du respect des principes fondamentaux de notre République » écrit-il.

Soulignons enfin que si l’Ordre n’a pas souhaité renchérir sur cet aspect de la polémique, la stigmatisation des patients atteints de maladies mentales continue à être dénoncée et regrettée. Ce vendredi l’Union nationale de familles et amis de personnes malades et/ou handicapés psychiques a vivement réagi en regrettant cet « amalgame » entre terroristes et personnes atteintes de troubles mentaux.

M.P.