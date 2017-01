Test rapide d’immunisation contre le tétanos : suivre aussi les recommandations !

Malgré une bonne couverture vaccinale contre le tétanos, quelques cas sporadiques surviennent encore. Des recommandations existent pour la prophylaxie post-exposition. Il est toutefois fréquent, notamment en urgence, que les patients n’aient pas leur carnet de vaccination et ne disposent pas d’informations précises quant à leur dernier rappel. Depuis 2000, un test rapide (Tetanos Quick Stick, TQS) est disponible, qui permet de limiter les rappels vaccinaux inutiles.

Ce test est-il parfaitement fiable et autorise-t-il les praticiens à se passer des recommandations concernant les stratégies post-exposition ? Une équipe hollandaise a enquêté. Deux cohortes de patients ont été constituées au moment de leur passage aux urgences : les uns, nés avant 1957, date d’introduction de la vaccination systématique (n = 196), les autres nés après 1957 (n = 405). Ils bénéficiaient tous d’un test TQS et la stratégie découlant du résultat du test était comparée à celle adoptée en se référant aux recommandations.

Un suivi des recommandations pas toujours ad’hoc

Il apparaît que les recommandations ne sont pas toujours parfaitement suivies, puisque 16 % des plus anciens et 9 % des plus jeunes ont reçu un rappel de vaccin, alors que cela n’était pas justifié par les recommandations. Et inversement, 8 % et 7 % respectivement n’ont pas eu de rappel alors que les recommandations l’indiquaient.

Toujours selon les recommandations en usage, 19 % des patients les plus âgés et 17 % des plus jeunes avaient théoriquement une protection suffisante contre le tétanos et ne nécessitaient pas la mise en route d’une prophylaxie post-exposition. Les résultats du test TQS montrent en réalité que 44 % et 80 % d’entre eux respectivement sont protégés.

Si l’utilisation du test TQS permet de mieux cibler les patients, c’est l’association d’un strict respect des recommandations et de l’utilisation du test qui permet le mieux d’éviter une hyperimmunisation tout en réduisant le risque de tétanos.

Dr Roseline Péluchon