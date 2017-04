Testostérone exogène: pas de risque cardiovasculaire (sous réserve) ?

L’administration de testostérone à des fins thérapeutiques n’est pas sans susciter des réserves qui tiennent, d’une part, aux indications plus ou moins légitimes, d’autre part, aux évènements indésirables potentiels. C’est dans le domaine cardiovasculaire que ces derniers sont à la fois les plus redoutés, car le rapport bénéfice/risque de ce traitement hormonal substitutif (le plus souvent envisagé chez le sujet âgé) en dépend à l’évidence. Sur ce point, il n’est pas question des indications relevant de l’endocrinologie (notamment l’hypogonadisme de certaines maladies orphelines, à titre d’exemple). Dans l’ensemble, force est de reconnaître que les études disponibles sont à la fois assez nombreuses et plutôt discordantes si l’on examine leurs résultats dans le détail. Dans ces situations confuses, une méta-analyse, à défaut de faire toute la lumière, conduit à nuancer les prises de position et à stimuler la réflexion.

L’objectif a été de rechercher une association entre l’exposition à la testostérone et le risque d’évènements cardiovasculaires (ECV) à partir de travaux sélectionnés dans les bases de données usuelles. Ont été retenus les essais randomisés menés contre placebo ou d’autres traitements (n = 39) et les études d’observation (n = 10). Les sujets devaient être âgés d’au moins 18 ans et la testostérone administrée pendant au moins 3 jours. Les critères de jugement primaires ont été les suivants : décès quelle qu’en soit la cause, infarctus du myocarde (IDM) et accident vasculaire cérébral (AVC). Les critères secondaires ont été, pour leur part, l’insuffisance cardiaque, les arythmies et les procédures cardiaques telles l’angioplastie coronaire. La méthode de Peto a été utilisée pour sommer les odds ratios (OR)s issus des essais contrôlés et le risque de biais inhérent à ce calcul a été évalué au moyen de deux outils : Cochrane Collaboration tool d’une part, et Newcastle et Ottawa scale, d’autre part.

Au total, la méta-analyse n’a porté que sur les données provenant des 30 essais randomisés. Comparativement au placebo, la testostérone exogène n’a eu aucune incidence significative sur le risque cardiovasculaire estimé à partir des ECV suivants : (1) IDM (OR = 0,87 ; intervalle de confiance à 95% [IC95] de 0,39 à 1,93 ; 16 essais contrôlés ; (2) AVC (OR = 2,17 ; IC95 de 0,63 à 7,54 ; 9 essais) ; (3) mortalité (OR = 0,88 ; IC95 de 0,55 à 1,41 ; 20 essais). Les études d’observation n’ont pas été utilisées, du fait de leur hétérogénéité clinique et méthodologique particulièrement marquée. Leur validité a été jugée très faible, du fait de leur qualité et du risque élevé de biais, mais aussi d’imprécision et de discordances trop flagrantes.

Cette méta-analyse ne révèle aucune association significative entre l’exposition à la testostérone exogène et le risque cardiovasculaire, estimé à partir de la fréquence des IDM et des AVC, mais aussi de la mortalité clinique. Cette approche a cependant ses limites, du fait du petit nombre d’essais contrôlés retenus et de la très faible qualité des études d’observation qui n’ont pu être incluses de ce fait. Il est donc imprudent de tirer des conclusions définitives à la lueur de cette analyse qu’il fallait mener… au risque d’aboutir à cette conclusion.

Dr Catherine Watkins