Tiers payant en pharmacie : l’USPO dénonce un système chronophage et dispendieux

Paris, le mercredi 25 janvier 2017 - L’Union des syndicats de pharmaciens d’officine (USPO) a révélé, en début de semaine, les résultats d’une enquête sur l’évaluation du tiers payant à l’officine réalisée en décembre dernier auprès de 503 pharmaciens. Le syndicat les a comparés avec ceux d’un sondage similaire qu’il avait effectué en 2007 et en a déduit que le système nécessitait une simplification administrative au vu des différents éléments, aussi bien qualitatifs que quantitatifs, qui en découlent.

En 2007, les coûts de gestion annuelle du tiers payant étaient, en moyenne par pharmacie, de 12 525 euros et sont passés, en 2016, à 13 246 euros, soit une augmentation du montant total de 6 %. A l’intérieur de ce que l’USPO définit comme les « coûts cachés » du tiers payant, les frais du personnel dédié représentent la part la plus importante, loin devant les frais informatiques, les indemnisations de l’Assurance maladie obligatoire (AMO) et de la complémentaire (AMC) et les impayés AMO/AMC dont le montant moyen s’élève désormais à un peu plus de 2 000 euros par an. Par ailleurs, les réponses apportées par les pharmaciens concluent à une augmentation de 10 % du temps passé par l’équipe officinale pour gérer le tiers payant qui représente désormais plus d’un mi-temps (932 heures annuelles).

Pour une simplification des supports et des pratiques

Si l’USPO déplore l’augmentation du coût et du temps passé pour chaque officine dans ce domaine, elle fustige également les pertes de temps liées à la complexité et aux changements croissants des droits, notamment des complémentaires santé, ainsi qu’à l’arrivée de l’aide pour une complémentaire santé (ACS). Au menu des griefs, L’USPO pointe également « un coût supplémentaire pour favoriser les rapprochements bancaires (concentrateurs, logiciels, sociétés d’externalisation) », ainsi qu’une augmentation du temps passé à la gestion des réclamations.

Concernant le volet de la garantie de paiement sur les feuilles de soins électroniques (FSE) sécurisées (engagement conventionnel depuis 1999), plus de 34 % des pharmaciens sondés estime que cette dernière n’est pas respectée en moyenne une fois par mois et seuls 4,2 % déclarent n’avoir jamais eu à « retraiter manuellement des informations pourtant garanties en carte Vitale ». Si 46 % estiment que cette garantie de paiement est mieux respectée qu’il y a 10 ans, 33 % ne sont pas de cet avis. Aucun débat cependant en ce qui concerne l’origine des incidents de paiement (non-respect de la garantie ou délais de paiement importants) : la part complémentaire est pointée du doigt par plus de 86 % des répondants.

Pour Gilles Bonnefond, président de l’USPO, le constat est qu’il n’y a pas eu de simplification administrative depuis dix ans « pour la profession réalisant le plus de télétransmissions et ayant le plus de contraintes (mise à jour des cartes Vitale, lecture de supports de droits moins lisibles et plus complexes y compris en 2017) ». Il appelle donc de ses vœux une simplification qui serait notamment mise en œuvre « par une convention unique entre les pharmaciens et les complémentaires santé limitant l’hétérogénéité des supports de droits et des pratiques ».

Benoît Thelliez