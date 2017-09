Tiers payant : les syndicats naviguent dans le brouillard

Paris, le vendredi 1er septembre – Nous soulignions hier le caractère paradoxal des déclarations d’Agnès Buzyn, qui, dans un entretien accordé à Jean-Pierre ElKabbach, a tout "en même temps" souligné que le tiers payant serait généralisable (donc facultatif), avant, pressée de questions par son intervieweur, d’affirmer que le tiers payant serait généralisé courant 2018. Ces contradictions, qui sont venues encore épaissir le flou ont également déstabilisé les syndicats qui ont réagi tous azimuts !

Ainsi, la CSMF (Confédération des syndicats médicaux français) entendant que le tiers payant demeurerait facultatif est apparue rassurée et a salué une clarification, tout en rappelant son attachement à « un tiers payant possible et facile, mais non obligatoire ».

A contrario, la Fédération des médecins de France (FMF) a elle prévenu « un tiers payant obligatoire donc systématique constituerait une déclaration de guerre car imposant aux médecins, et donc aux patients, une réduction considérable du temps médical »…Comprenne qui pourra !

F.H.