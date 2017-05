TMAO, un challenger de la troponine ?

En cas de douleur thoracique, le dosage de la troponine aide à confirmer ou infirmer le diagnostic de syndrome coronarien aigu ou d’infarctus du myocarde. Cependant malgré une troponine négative, les patients avec douleurs thoraciques aiguës peuvent quand même avoir des complications cardiovasculaires.

Des études récentes ont suggéré la participation du microbiote intestinal à la pathogenèse de l’athérome et des événements thrombotiques.

L’oxyde de triméthylamine (TMAO) est un métabolite issu de l’alimentation riche en choline, phosphatidylcholine et L-carnitine retrouvés essentiellement dans la viande rouge, les œufs et les produits laitiers, après conversion du triméthylamine TMA en TMAO par l’action du microbiote intestinal puis d’une enzyme hépatique, la flavine monooxygénase-3. Or il a été montré in vitro que le TMAO interagit avec les plaquettes en perturbant la signalisation dépendante du calcium, en favorisant l’hyperactivité plaquettaire et en augmentant le potentiel thrombotique. Il joue également un rôle dans l’inflammation et l’adhésion protéique.

A travers 2 études indépendantes américaine et suisse, les auteurs ont voulu vérifier l’hypothèse que le dosage du TMAO pourrait permettre de prédire les risques thrombotiques et cardiovasculaires chez les patients présentant un syndrome coronarien aigu.

Taux de TMAO élevé chez les victimes d’un accident cardiovasculaire malgré une « troponine négative »

Ainsi 530 patients de Cleveland hospitalisés pour une douleur thoracique durant depuis moins de 24h ont été inclus : 112 patients avaient une troponine positive (cTnt ≥ 0,1 ng/ml) et 418 étaient négatifs. Le suivi à 6 mois a objectivé la survenue d’un infarctus du myocarde chez 5 patients, d’un AVC chez 4, la nécessité d’une revascularisation chez 92 patients, un décès pour 13 patients et des événements mixtes chez 108 patients.

Parmi les sujets à troponine négative, le taux de TMAO était plus élevé chez les patients qui ont été victimes d’accidents cardiovasculaires dans les 30 jours et dans les 6 mois par rapport à ceux qui n’ont pas eu ce type de complications (médiane de 5,5 µM vs 3,7 µM p < 0,001 à 30 jours et 5,3 µM vs 3,7 µM p < 0,001 à 6 mois).

Toujours pour ces patients à troponine négative, la fréquence des accidents à 30 jours et à 6 mois est corrélée avec le taux de TMAO (10,5 % et 12,4 % avec un taux de TMAO < 2,59 µM ; 19,2 % et 25 % si TMAO entre 2,59 et 4,14 µM ; 25,2 % et 29,1 % si TMAO entre 4,14 et 7,59 µM et 31,1 % et 36,8 % si TMAO > 7,59µM).

Après ajustement suivant différents paramètres : âge, sexe, HDL, LDL, tabagisme, diabète, HTA, hyperlipémie, maladie coronarienne, CRP, DGF et taux initial de troponine, l’odd ratio d’événements cardiovasculaires est de 5,83 (intervalle de confiance à 95 % [IC], 1,79-19,03 p < 0,01) à 30 jours et 5,51 (IC 1,9-16,01 p < 0,001) à 6 mois pour les valeurs de TMAO > 7,59 µM dans la population troponine négative.

Ces résultats ont été confirmés par l’étude suisse qui a suivi 1 683 patients nécessitant une angiographie.

De nouveaux traitements ciblant les producteurs microbiens de TMA ou l’utilisation d’oligonucléotides antisens pour une diminution de la flavine monooxygensas-3 constituent des cibles pour diminuer le risque cardiovasculaire.

De plus, un régime végétarien ou vegan est associé à une diminution du taux de TMAO.

Les résultats du dosage de TMAO pourraient permettre d’améliorer l’évaluation des risques cardiovasculaires des personnes présentant des douleurs thoraciques notamment en cas de troponine négative.

Ce test n’est pas encore commercialisé en France.

Dr Sylvie Coito