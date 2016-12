Torsion de l’ovaire : la viabilité à portée de l’IRM ?

La torsion de l’ovaire n’est pas la plus fréquente des urgences gynécologiques. Elle survient, le plus souvent dans des circonstances favorisantes qui sont le plus souvent la grossesse ou encore la stimulation ovarienne nécessitée par une fécondation in vitro, mais aussi les kystes qui augmentent la masse de l’annexe concernée. Parfois, aucun de ces facteurs n’est retrouvé et il faut alors évoquer des raisons anatomiques, telles la morphologie de l’ovaire ou les particularités du pédicule utéro-ovarien. Quoi qu’il en soit, la torsion de l’ovaire aboutit à son ischémie aiguë et potentiellement à une nécrose. Son diagnostic n’est pas toujours aisé, le tableau clinique n’ayant rien de spécifique. C’est l’écho-Doppler pulsé qui est souvent l’exploration la plus contributive en révélant l’interruption de la vascularisation ovarienne et en incitant à la laparoscopie qui va permettre de détordre l’ovaire dans les meilleurs délais.

L’IRM pelvienne, quand elle est réalisable dans le contexte de l’urgence, peut aider au diagnostic, mais aussi informer sur la viabilité de l’organe menacé par l’ischémie aiguë. C’est ce que suggèrent les résultats d’une petite étude rétrospective dans laquelle ont été initialement incluses 780 patientes, admises en urgence avec une suspicion clinique de torsion de l’ovaire, entre août 2012 et février 2016. L’objectif était double : (1) établir une corrélation entre la présence d’un hyposignal en couronne sur les images pondérées en T2 et l’existence d’une hémorragie périfolliculaire à l’examen histologique ; (2) confirmer une corrélation entre ces données et la diminution de la viabilité ovarienne après détorsion peropératoire de l’organe.

Recherche de l’hyposignal en couronne périfolliculaire

Au sein de la population précédemment définie, n’ont été retenus que les cas de torsion ovarienne évoqués sur les données de l’IRM préopératoire et confirmés par l’intervention chirurgicale effectuée sous contrôle laparoscopique. L’IRM a été relue rétrospectivement à la recherche de l’hyposignal en couronne périfolliculaire sur les images en T2 au sein de l’ovaire pathologique. L’analyse a conduit à constituer deux bras dans l’effectif final : (1) évaluation de l’hémorragie périfolliculaire par l’examen histologique ; (2) évaluation de la viabilité de l’ovaire après sa détorsion peropératoire. Les performances diagnostiques de l’IRM pour ce qui est de cette viabilité ont été déterminées : sensibilité, spécificité, valeur prédictive positive et négative. Un test κ a en outre été réalisé pour apprécier la reproductibilité inter-observateur. Au total, 20 patientes ont été incluses dans l’étude de la viabilité et 12 dans l’analyse de l’hémorragie périfolliculaire.

La présence d’un hyposignal en couronne sur les images en T2 a été corrélée à l’existence d’une hémorragie périfolliculaire histologique, avec une sensibilité de 88,9 % et une spécificité de 66,7 %. Pour ce qui est de la prédiction de la viabilité ovarienne estimée lors de l’intervention, les valeurs correspondantes ont été respectivement de 91,7 % et 100 %. La reproductibilité inter-observateur s’est avérée satisfaisante.

Quand l’IRM est réalisable en urgence, elle peut contribuer à l’évaluation diagnostique et pronostique de la torsion ovarienne. La présence d’un hyposignal périfolliculaire en couronne sur les images pondérées en T2 est en effet corrélée aux données histologiques, mais aussi et surtout à la viabilité de l’ovaire constatée lors de la détorsion de l’organe. Des résultats à confirmer de manière prospective sur des effectifs plus conséquents.

Dr Philippe Tellier