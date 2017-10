Toujours éliminer le thrombus intra-cardiaque, même sous AOD

Références

1. Alshoubaki O, et coll. Thrombogenicity of left atrial appendage in the presence of direct oral anticoagulants. 11th Belgian Heart Rythm Meeting. Bruxelles, 5-6 octobre 2017.

2. Silvia Garcia E, et coll. Left atrium appendage, different morphology, same results. 11th Belgian Heart Rythm Meeting. Bruxelles, 5-6 octobre 2017.