Toujours inquiets, les internes débutent une grève "illimitée"

Paris, le mardi 18 avril 2017 – Sur la page Facebook de l’Intersyndicat national des internes (ISNI), les photographies de banderoles déployées dans des halls de CHU par des internes dont les blouses ont été parées de messages de contestation défilent. De Lyon à Toulouse en passant par Dijon, partout les futurs médecins sont mobilisés pour protester contre la réforme en voie de finalisation du troisième cycle des études de médecine. A Paris, un rassemblement est prévu devant le ministère de l’Enseignement supérieur où doit se tenir aujourd’hui une nouvelle réunion pour examiner le texte relatif aux maquettes de DES (diplômes d’études spécialisées).

Une réforme discutée depuis des années mais néanmoins « bâclée »

Entamées depuis plusieurs années, les discussions autour de la réforme des DES sont entrées dans leur dernière phase avec la publication d’un décret en novembre présentant les « principes structurants » des innovations apportées, comme le rappelle le ministère de la Santé. Mais loin d’être une formalité, les dernières négociations ont révélé l’inadéquation des choix des pouvoirs publics aux yeux des internes. Ces derniers dénoncent une réforme « bâclée » et qui risque de dévaloriser la formation des internes, notamment dans certaines spécialités.

Une année d’assistanat déguisée et obligatoire

Trois points cristallisent la colère des futurs étudiants. D’abord, ils s’inquiètent du statut de la phase 3 de l’internat. Ils redoutent que cette dernière étape, dite de « consolidation » « ressemble de plus en plus à une année d’Assistanat déguisée et obligatoire » s’inquiète l’ISNI. Les internes craignent que cette évolution altère la qualité de leur formation. Le second point critique rejoint ces premières préoccupations et concerne la durée de certains DES. En cardiologie, néphrologie et hépato-gastro-entérologie notamment, pour répondre à la technicisation de la médecine, les internes souhaitent un troisième cycle d’une durée de cinq ans et se désolent de constater que la logique des ministères s’oriente vers un schéma de trois années + une (la phase de consolidation). Enfin, les internes attendent également des engagements concernant la transition, afin que les internes actuels ne soient pas lésés par la réforme. A ces préoccupations majeures, s’ajoutent des attentes concernant la revalorisation des rémunérations et la sanctuarisation du nombre de postes.

Au-delà des élections

Une réunion s’est tenue la semaine dernière au ministère de la santé pour tenter de répondre à ces différents points. L’avenue de Ségur promet notamment que la publication de trois arrêtés est programmée. Le premier, cette semaine, vise « l’ensemble des modalités réglementaires et organisationnelles ». Le second, « en cours de finalisation » concernant les « dispositions pédagogiques aux connaissances et compétences à acquérir, la liste des DES, des options et des formations spécialisées transversales (FST), ainsi que les maquettes de formation correspondant au DES des 44 spécialités ». Un dernier texte, prévu avant le 31 juillet, concerne « les maquettes de formation correspondant aux FST ».

Un statut spécifique d’assistant du troisième cycle

Outre ce calendrier général, le ministère assure que les textes permettront de définir « le régime de l’exercice en autonomie supervisée » et de créer le « statut spécifique d’assistant du troisième cycle ». Concernant ce dernier, le ministère précise que « ce nouveau statut sera associé à une rémunération revalorisée par rapport au statut actuel des internes de 4ème et 5ème année pour être alignée sur la rémunération de la première année d’assistant des hôpitaux ». A propos de la durée des DES, le ministère indique que les maquettes « feront l’objet d’une réévaluation pédagogique annuelle, y compris concernant des durées de formation ». Sur la période de transition (pendant laquelle les nouveaux internes voient appliquer la réforme tandis que les anciens relèvent des précédentes dispositions), le ministre promet que « la qualité de la formation des étudiants entrés dans le 3ème cycle des études médicales avant novembre 2017 sera préservée, notamment par le maintien du même nombre de postes d’internes ». Enfin, concernant le nombre de postes en post internat, le ministère de la santé rappelle qu’ont été financés sur 2016 et 2017 « 80 emplois de chef de clinique de médecine générale et 100 emplois d’assistants spécialisés supplémentaires. Sur 2017 et 2018, le nombre de postes d’assistants spécialisés sera porté à 300 par an ».

Comment débuter une formation sans en connaître la durée ?

Ces réponses, loin de satisfaire les internes, ont paru renforcer leurs inquiétudes. Olivier le Pennetier, président de l’ISNI, décrit au Quotidien du médecin une réunion qui s’est mal passée. La présence dans le communiqué du ministère de la notion de statut « spécifique d’assistant du troisième cycle » fait par exemple tiquer les internes. « Nous avons toujours rejeté cette terminologie devant le risque important de glissement de tâches, délétère à notre formation », dénonce l’ISNI dans un communiqué publié vendredi. Les précisions du ministère à propos de la durée des DES ne contentent pas plus les internes. « Comment pouvons nous accepter de nous engager dans une formation sans en connaître la durée au préalable ? Comment est-il possible après des années de travail et de concertations, de débuter sur des maquettes de DES auxquelles s’opposent conjointement internes, collège des enseignants, collèges universitaires et sociétés savantes », poursuit le communiqué. A propos de la transition entre les deux réformes, l’ISNI redoute que les réponses du ministère aboutissent à « saturer les CHU en déstabilisant les hôpitaux périphériques ». L’ISNI regrette encore une certaine imprécision : « La rémunération des internes en phase 3 (…) n’est absolument pas détaillée (…). Beaucoup de choses sont dites de vive-vois mais sont modifiées de jour en jour » se plaint Olivier le Pennetier, toujours dans les colonnes du Quotidien du médecin. Enfin, le renvoi du sort des FST au prochain gouvernement finit d’irriter les internes, déjà échaudés par le calendrier actuel qui impose une collision entre l’adoption de la réforme et les échéances électorales.

En grève pendant les élections

Aussi, soutenus par la Confédération des syndicats médicaux de France, les présidents de CNU, les collèges de cardiologie, néphrologie et hépato-gastro-entérologie, les internes débutent aujourd’hui une grève illimitée à l’appel de l’ISNI et du Syndicat des médecins hépato-gastro-entérologues (SYNMAD). Dernier dossier brûlant pour une Marisol Touraine sur le départ qui pourrait être tentée de laisser à son successeur le soin de se pencher sur cette réforme.

Aurélie Haroche