Toujours le paradoxe de l’obésité dans les suites d’un TAVR

En règle générale, l’obésité est un facteur majeur de risque modifiable de morbi-mortalité cardiovasculaire. Il n’empêche qu’un grand nombre d’études ont attiré l’attention sur le fait que le pronostic était meilleur chez les patients obèses après certaines interventions cardiovasculaires réalisées par voie percutanée ou chirurgicale et plus particulièrement après remplacement chirurgicalde la valve aortique. On a appelé ce phénomène « le paradoxe de l’obésité ».

Il faut noter que la relation entre l’indice de masse corporelle (IMC) et le pronostic après remplacement transcathéter d’une valve aortique (TAVR) reste, à ce jour, un sujet de controverse. En effet, pour certaines études (et c’est le cas du registre français France-2), l’obésité a un rôle protecteur dans la mesure où elle s’accompagne d’une mortalité significativement plus basse à 30 jours et à un an, par rapport à l’absence d’obésité ; pour d’autres, le « paradoxe de l’obésité » ne peut être confirmé ici.

Si bien qu’en définitive, l’impact réel de l’IMC sur la survie après TAVR demeure largement débattu.

Il a donc paru utile à Sannino et coll. de réaliser la méta-analyse de 13 études, afin d’évaluer l’effet de différentes catégories d’IMC sur le pronostic à court et long terme de patients âgés, à haut risque chirurgical, porteurs d’un rétrécissement aortique sévère, symptomatique qui avaient bénéficié d’un TAVR.

Le critère composite principal regroupe complications de la procédure, mortalité totale à 30 jours et à long terme.

Moins bon pronostic à long terme pour les plus maigres

Trois comparaisons ont été effectuées en fonction du poids du patient: (1) poids inférieur à la normale (IMC < 20 kg/m²) vs poids normal ; (2) surpoids (IMC ≥ 25 et < 30 kg/m²) vs poids normal ; (3) obésité (IMC > 30 kg/m²) vs poids normal.

Les patients dont le poids était inférieur à la normale avaient, à 30 jours, une mortalité de toute cause semblable à celle des patients qui avaient un poids normal, bien qu’à long terme leur survie soit significativement moindre (hazard ratio [HR] 1,68 ; intervalle de confiance [IC] 95 % [1,09 à 2,59] ; p=0,02).

Les patients dont le poids était inférieur à la normale ont présenté davantage de saignements majeurs et potentiellement mortels (2 566 patients, odds ratio [OR] 1,64 ; IC 95 % [1,10 à 2,45] ; p= 0,02) et de complications vasculaires majeures (2 566 patients, OR 1,86 ; IC 95 % [1,16 à 2,98] ; p= 0,01), par rapport aux patients qui avaient un poids normal.

Les patients en surpoids ont eu une mortalité de toute cause, à 30 jours et à long terme,semblable à celle des patients de poids normal, et il en a été de même pour le taux de complications liées à la procédure.

Survie à long terme plus longue pour les obèses

Les patients obèses ont eu une mortalité de toute cause à 30 jours semblable à celle des patients de poids normal, mais ils avaient une survie significativement meilleure à long terme (HR 0,79 ; IC 95 % [0,67 à 0,93] ; p = 0,004). Il n’a pas été noté de différences entre les patients de poids normal et les patients obèses quant à la survenue de complications liées à la procédure.

En conclusion, après TAVR, un IMC faible est associé à un pronostic significativement plus défavorable. De ce fait, l’IMC représente un outil important, facile à manier qui pourrait être utilisé pour prédire le risque des patients adressés au cardiologue interventionnel pour TAVR.

Dr Robert Haïat