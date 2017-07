Tour de France 2017 : la boucle est bouclée pour l’EPO !

Chaque année, pas de départ du Tour de France sans nouvelles de l’EPO, à croire qu’ils sont indissociables. Pour l’édition 2017, c’est le coureur portugais André Cardoso qui, quelques jours avant le départ, était interdit de grande boucle. Son méfait : il venait d’être contrôlé positif à l’EPO. Car depuis la fin des années 80, l’EPO, reine médiatique des produits dopants, est sous étroite surveillance par les autorités chargées de la lutte contre le dopage. Ses effets sur les performances sportives ont fait l’objet de multiples recherches, et les athlètes et leur entourage semblent fermement persuadés de son efficacité. Des travaux récents ont pourtant montré que les études publiées jusqu’à présent manquaient quelque peu de rigueur et que cette croyance pourrait être fondée sur des données contestables.

Un article du Lancet tombe fort à propos. Il s’agit d’un essai randomisé en double aveugle contre placebo. Au total 48 sportifs en bonne santé et bien entraînés, de 18 à 50 ans, ont été enrôlés, les uns (n = 24) recevaient de l’EPO à raison d’une injection hebdomadaire sous-cutanée de 6 000 UI, les autres (n = 24) recevaient un placebo (NaCl à 0,9 %), pendant 8 semaines. Les sportifs étaient soumis à des tests en laboratoire, à leur puissance maximale puis à leur puissance sous-maximale. Environ 12 jours après la dernière dose d’EPO, les participants se voyaient proposer l’ascension du Mont Ventoux, après avoir parcouru une distance de 110 km.

Guère plus efficace que le sérum phy pour gravir le Mont Ventoux

Les résultats devraient susciter de nombreux commentaires parmi amateurs et professionnels du cyclisme. Lors des efforts intensifs, il apparaît en effet un léger gain en puissance maximale, d’environ 3 % (351,55 W vs 341,23 ; différence 10,32 ; intervalle de confiance à 95 % [IC] 3,47 à 17,17) et de la VO2 max, de près de 5 % (60,121 ml/mn/kg vs 57,415 ml/mn/kg). Mais ce bénéfice modeste ne se confirme pas pour les exercices en puissance sous maximale. Et surtout, lors de l’épreuve sur route, les sportifs sous EPO ne monteront pas plus vite le Mont Ventoux que ceux qui ont reçu du sérum physiologique (1 h 40 mn et 32 s vs 1 h 40 mn et 15 s ; 0,3 % ; -8,3 à + 9,6).

Si les effets indésirables, de grade 1 ou 2, ne sont pas différents d’un groupe à l’autre, les auteurs notent toutefois que des marqueurs de la fonction endothéliale, E-sélectine et P-sélectine, augmentent significativement dans le groupe sous EPO, ce qui pourrait refléter une augmentation du risque de thrombose.

Le pouvoir dopant de l’EPO semble tellement admis dans le milieu sportif que ces résultats constituent une réelle surprise. Les auteurs de l’étude suggèrent que le même protocole pourrait être appliqué pour évaluer toutes les autres substances considérées comme produits dopants (plus de 300 sur la liste 2017). Et l’on songe aux carrières interrompues dans une atmosphère de scandale pour un produit guère plus efficace que le sérum physiologique…

Dr Roseline Péluchon