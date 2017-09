Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la respiration de Cheyne-Stokes sans oser le demander

Une fois n’est pas coutume : un peu de sémiologie et de physiopathologie. Les troubles respiratoires du sommeil (TRS) sont fréquents, sous-estimés et sources de morbidité et de mortalité en population générale : apnées obstructives d’origine périphérique, d’origine centrale et respiration de Cheyne-Stokes (RCS). Vague souvenir exhumé de nos lointains cours de sémiologie, la RCS a fait l’objet de récentes trouvailles au plan de l’épidémiologie, de la physiopathologie et du traitement qui ne manqueront pas d’intéresser les anesthésistes, tant les TRS véhiculent une importance clinique particulière pour eux. Voyez plutôt.

Une grande fréquence de troubles respiratoires du sommeil

Heinzer et al. notent une prévalence de TRS modérés à graves de 23,4 % (intervalle de confiance à 95 % [IC] 20,9–26,0) chez la femme et de 49,7 % (IC 46,6–52,8) chez l’homme, avec respectivement 4 % et 2 % d’apnées d’origine centrale et d’apnées mixtes. La RCS n’est pas en reste car Lévy et al. rapportent une prévalence encore plus élevée (50 à 75 %) chez les insuffisants cardiaques chroniques avec diminution de la fraction d’éjection, avec présence de RCS et d’apnées obstructives d’origine périphérique.

Faut-il rappeler que la période périopératoire est associée avec un risque accru de décompensation ? Chung et al. ont montré qu’au moins 18,3 % des patients indemnes de toute forme d’apnée présentaient des TRS modérés à graves, dont des RCS, au cours des trois premières nuits postopératoires. De nombreux épisodes d’hypoxémie postopératoire chez des patients porteurs de RCS sont rapportés, le plus souvent après une anesthésie générale et plus rarement au décours d’une rachianesthésie. La physiopathologie de ces épisodes est complexe et incomplètement élucidée.

L’insuffisance cardiaque chronique est source de respiration de Cheyne-Stockes

L’insuffisance cardiaque chronique est la situation la plus fréquente au cours de laquelle les anesthésistes peuvent rencontrer des RCS. Pendant le sommeil non paradoxal, la PaCO 2 reste le seul stimulus pour la ventilation (par défaut de stimuli autres) et la respiration cesse lorsque la PaCO 2 chute en dessous du seuil d’apnée.

Habituellement, trois facteurs altèrent la respiration normale chez les patients insuffisants cardiaques chroniques : l’hyperventilation chronique, la sensibilité accrue des chimiorécepteurs (le déterminant le plus puissant) et l’augmentation du retard circulatoire. Les insuffisants cardiaques chroniques souffrent d'hyperventilation chronique, surtout en decubitus, vraisemblablement en raison de l’étirement des récepteurs pulmonaires par la congestion interstitielle pulmonaire pendant le sommeil. De plus, les chimiorécepteurs périphériques carotidiens déclenchent une réponse exagérée aux bas niveaux de CO 2 entraînant une apnée, laquelle induit à son tour une augmentation significative du CO 2 , laquelle induit une autre réaction exagérée (hyperventilation) qui définit le schéma cyclique de la RCS. Cette augmentation de la chimiosensibilité serait le résultat d'une augmentation de pression dans l'oreille gauche. Toutefois, des études récentes ont suggéré que la réduction du débit cardiaque et l'hypoxémie pourraient jouer un rôle clé. Enfin, la diminution du débit cardiaque de l’insuffisant cardiaque chronique retarde la détection des modifications des gaz du sang entre les chimiorécepteurs périphériques et centraux. D’où un retard d’information du cerveau qui altère la respiration.

La correction de la respiration de Cheyne-Stockes passe par celle de L’insuffisance cardiaque

La littérature semble indiquer que la clé pour corriger la RCS est bien l’optimisation du traitement médical de l'insuffisance cardiaque. Par contre la correction de l'hypoxémie, de l'indice d'apnée-hypopnée (par exemple par l’acétazolamide) ou l'oxygénothérapie nocturne n’entraînent pas une diminution de la morbi-mortalité.

En outre, bien que le mode de ventilation adaptative (ASV) qui ajuste la pression délivrée en fonction des besoins du patient, semble être la technique de ventilation non invasive la plus prometteuse pour le traitement des d’apnées d’origine centrale chez l’insuffisant cardiaque chronique, dans l'essai SERVE-HF, la ventilation à deux niveaux de pression a été associée à une augmentation de la mortalité cardiovasculaire et de la mortalité toutes causes confondues.

Quelques propositions de prise en charge

Les auteurs suggèrent que certaines recommandations de prise en charge périopératoire des patients souffrant d'apnée obstructive du sommeil pourraient être appliquées aux patients atteints de RCS afin de prévenir la survenue d’événements postopératoires.

Les techniques analgésiques régionales devraient être préférées afin d'éviter la dépression respiratoire causée par les opioïdes ou les sédatifs.

Lorsque l'anesthésie générale est indiquée, la sécurisation des voies aériennes devrait être de mise.

Après la sortie de la salle de surveillance post-interventionnelle, les patients devaient être surveillés avec une oxymétrie de pouls jusqu'à ce qu'ils ne soient plus à risque de dépression respiratoire postopératoire et mis en position latérale, laquelle atténue la gravité des apnées d’origine centrale .

Enfin, en cas d'apnée prolongée, les patients atteints de RCS doivent être admis en service de réanimation avec parfois un sevrage ventilatoire difficile car dans les suites de l'extubation, la pression positive qui réduit à la fois la précharge et la postcharge sur le ventricule gauche devient négative, aggravant apnée et hypoxie.

Dr Bernard-Alex Gaüzère