Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la sécurité vaccinale sans jamais oser le demander

Paris, le mercredi 25 janvier 2017 - Au sein de la communauté scientifique, la sécurité vaccinale n’est pas un souci récent : le Comité consultatif mondial pour la sécurité des vaccins (GACVS) vient de tenir à Genève sa 35ème réunion. A l’ordre du jour, l’étude de dossiers spécifiques (narcolepsie, vaccin anti typhoïde, antiamaril) et la rencontre des membres du Réseau pour la sécurité des vaccins.

Certains vaccins utilisés pendant la pandémie de grippe H1N1 en 2009 ont été adjuvantés d’émulsion huile dans l’eau (AS03 et MF59) afin de préserver leur immunogénicité avec des doses d’antigènes limitées par la demande mondiale. Les dernières études confirment le lien entre ces vaccins (Pandemrix°) et les cas de narcolepsie qui sont survenus chez des personnes vaccinées, mais rassurent quant aux autres vaccins contenant les mêmes adjuvants (AS03 pour Arepanrix° et MF59 pour Focetria°) pour lesquels aucun lien n’a été repéré.

Surveillance active et encouragement à la notification spontanée

Le point a été fait sur les vaccins anti typhoïde : disponibles actuellement sous deux formes (vaccin vivant oral et vaccin polyosidique injectable), ils présentent un bon profil d’innocuité. La surveillance actuelle de nouveaux vaccins contre la typhoïde (conjugués) n’a rapporté à ce jour aucun signal de sécurité.

Les experts insistent pour que le suivi d’innocuité, quel que soit le vaccin, ne reste pas passif mais actif, notamment sur les populations plus fragiles (enfants, immunodéprimés, femmes enceintes). Ainsi, de plus en plus, on encourage les personnes vaccinées à notifier les évènements qui suivent la vaccination : c’est ce qui a été fait en Afrique en 2016 lors de l’épidémie de fièvre jaune où - encore pour cause de pénurie de vaccin - on a utilisé des cinquièmes de doses de vaccin antiamaril.

Sites d’information : le bon grain de l’ivraie

Peu connu, le Réseau pour la sécurité des vaccins reconnait les sites Web qui fournissent des informations fiables aux décideurs, aux professionnels de santé et au public : seuls 46 sites (dans 11 langues) répondent aux stricts critères validés par l’OMS, notamment en ce qui concerne les conflits d’intérêts. Réunis à Genève, ses acteurs ont renforcé des liens tissés « virtuellement » depuis une dizaine d’année et ont initié des améliorations. Il s’agit notamment d’attirer l’attention du public, trop souvent lecteur de sites non scientifiques utilisant pour être lus le sensationnalisme, sans vérification des allégations présentées comme des vérités.

En France on peut compter sur InfoVac et MesVaccins.net pour des informations fiables.

http://www.who.int/entity/vaccine_safety/initiative/fr/

Dr Blandine Esquerre