Tout infarctus ou AVC avec thrombopénie est, sauf preuve contraire, un purpura thrombotique thrombocytopénique

Malgré l’apport du rituximab, la mortalité en cas de purpura thrombotique thrombocytopénique (PTT) est de l’ordre de 10 à 15 %. Cette mortalité est généralement précoce et très souvent d’origine cardiaque. Une atteinte fréquemment sous-estimée alors que les données d’autopsies montrent que des anomalies létales sont plus souvent présentes au niveau du cœur qu’au niveau des poumons ou du rein. Il existe par ailleurs un lien étroit entre PTT et cœur et il a en effet été montré que le délai médian de survenue d’une nécrose myocardique est de 5 jours lorsque le taux de troponine est > 0,20 ng/ml à la présentation aux urgences pour un épisode thrombopénique. De plus, les patients avec atteinte cardiaque ont une mortalité élevée, de l’ordre de 20 à 50 % selon les études. Enfin, les données autopsiques ont mis en évidence une atteinte cardiaque dans 100 % des cas chez les non-répondeurs aux échanges plasmatiques alors que la clinique n’était évocatrice que dans 10 à 40 % des cas. « Ceci pose clairement la question du pourquoi de cette discordance », évoque Ygal Benhamou (Rouen). Cette dernière pourrait s’expliquer par l’absence de spécificité des symptômes et leur délai d’apparition non négligeable de 2 à 11 jours.

La troponine à la rescousse

Le dosage de la troponine pourrait permettre de réduire le retard diagnostic, dans la mesure où environ 2/3 de ces patients présentent un taux > 0,01 µg/l (dont la moitié avec un taux > 0,05 µg/l). Ces derniers présentent également des anomalies de l’onde T peu spécifiques laissant suspecter une atteinte de la microcirculation dans 59 % des cas et des douleurs thoraciques dans 50 % des cas. Le taux de troponine semble par ailleurs être un prédicteur de la survie: 20 % de décès lorsque le taux à l’admission est > 0,1 µg/l, contre 90 % pour des taux compris entre 0,01 et 0,1 µ/l et 100 % lorsque les taux sont < 0,01 µg/l.

Plusieurs auteurs se sont penchés ensuite sur la discordance clinico-biologique à savoir une atteinte clinique cardiaque dans 24 % des cas et des taux de troponine I > 0,1 µg/l dans 59 % des cas dans une étude de l’équipe de Rouen. Ce qui pose la question d’une autre signification de l’augmentation de la troponine. Cette question est d’autant plus légitime qu’un taux de troponine > 0,25 µg/l semble être le seul paramètre indépendant prédictif d’une mortalité ou d’une forme réfractaire du PTT (OR [odds ratio]= 3,03), ce que ne sont ni l’atteinte neurologique, ni l’âge, ni la fonction rénale. La troponine étant ainsi un marqueur d’atteinte cardiaque, et un marqueur de sévérité et de diffusion de la maladie, un taux élevé pourrait justifier la réalisation d’une IRM cardiaque et l’intensification thérapeutique dès que le malade se présente.

Les neurologues se sont posés la même question après avoir constaté chez les patients victimes d’un AVC, que l’élévation du taux de troponine I est aussi le marqueur d’un infarctus concomitant et celui d’un risque élevé. Quant à connaître la cause de cette élévation de la troponine, c’est vers les études fondamentales qu’il a fallu se tourner et notamment sur les modèles de souris PTT ou sur les modèles auto-immuns. Dans ces études, la présence d’un PTT entraîne une dysfonction ventriculaire gauche avec remodelage, associée à une dysfonction endothéliale de la microcirculation. Cette dysfonction provoque une réduction du NO circulant avec défaut de relaxation des coronaires et apparition d’un phénotype pro-inflammatoire, pro-agrégant, pro-oxydant, avec formation de microthrombi et modification des forces de cisaillement, le tout expliquant « l’atteinte d’organe » au niveau du cœur et du cerveau.

Cette compréhension des mécanismes sous-jacents a généré de nouvelles pistes de recherche thérapeutique: la corticothérapie et les statines pour le phénotype pro-inflammatoire, les antiagrégants pour le phénotype pro-agrégant, la N-acétylcystéine et les antioxydants pour le phénotype pro-oxydant, les échanges plasmatiques, les ADAMTS13 ou le caplacizumab (un nouveau produit en développement pour viser les molécules d’adhérence [ICAM-1 et sélectine] également augmentées dans le PTT), la ciclosporine, le cyclophosphamide, le rituximab et le bortezomib pour agir sur l’interaction cellules B/cellules Th et les TLR des cellules endothéliales qui sont impliqués dans la réaction auto-immune (avec augmentation du taux de TNF-alpha), voire encore le blocage de la voie de l’IL-1bêta…

Dr Dominique-Jean Bouilliez