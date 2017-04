Tout le monde en parle !

Paris, le samedi 8 avril 2017 – La campagne présidentielle occupe quasiment tout l’espace. Elle est dans les médias mais aussi dans les conversations au travail, entre amis ou en famille le sujet de discussion privilégié. Pas de raison que les cabinets médicaux et les blogs des professionnels de santé échappent à la règle.

Il y a ceux qui s’intéressent aux candidats qui se sont jetés dans la bataille. Après s’être penché sur le cas Benoît Hamon, Christian Lehmann sur son blog En attendant H5N1 s’intéresse avec moins de dureté et beaucoup de curiosité à celui de Jean-Luc Mélenchon. Pour celui qui se méfie régulièrement de ceux qu’il nomme les apparatchiks, le mentor de la France insoumise soulève un dilemme. Ce dernier s’illustre par exemple, aux yeux de Christian Lehmann dans ses positions concernant la santé. « Il fut l’un des rares hommes politiques à se déplacer lors du combat contre les franchises (avec la députée Jacqueline Fraysse et le sénateur Guy Fischer), et pas seulement le temps de choper les caméras du vingt heures avant de s’engouffrer à l’arrière d’une berline (bonjour, Julien Dray, et au revoir). Mais lors de la calamiteuse campagne vaccinale Bachelot en 2009, son aveuglement vis-à-vis d’une profession (la médecine de ville, pour faire vite: "si vous allez chez votre médecin vous devrez le payer à l’acte avec tous les débordements habituels auxquels ces gens se livrent sur le dos de la Sécurité Sociale et de la santé publique… ") parée de toutes les tares du libéralisme, l’amena à soutenir à bout de bras les vaccinodromes de Sarkozy et Bachelot, croyant déceler les prémisses d’un retour au temps béni des dispensaires de santé publique, là où il n’était question que d’esbroufe ascientifique, de stratégie de la terreur et d’autoritarisme imbécile. Huit ans plus tard, cette saillie: "Devant les campagnes de santé publique, on fait d’abord la campagne on discute après, pas l’inverse… " reste gravée dans ma mémoire. Pas parce que je serais particulièrement rancunier, mais pas qu’elle concentre ce qui m’a toujours gêné chez JeanLuk. Cette grille de lecture obsolète qui lui permet de planquer ses propres défauts tout en désignant les ennemis du peuple, ceux qui pensent de travers » se souvient Christian Lehmann. Cet avant propos résume son sentiment intrigué vis-à-vis de Jean-Luc Mélenchon, qu’il expose tout au long de son post, qui s’éloigne quelque peu des seules sphères médicales, avant de conclure : « Dans le livre de Marion Lagardère (Il est comment Mélenchon, en vrai, chez Grasset, ndrl), on le découvre touchant et imbuvable, cultivé et borné, suffisant et hanté ».

Arithmétique

Il y a ceux qui, en dépit de leur volatilité et de leur défaut, décortiquent les sondages. Jean-Yves Nau détaille ainsi les résultats d’une enquête présidentielle menée auprès de praticiens libéraux pour le Quotidien du médecin. Il relève ainsi que « les champions de LR et d’En marche ! totalisent 71 % des intentions de vote de la profession au premier tour (…). Ceci situe les deux hommes bien plus haut que ce que leur promettent aujourd’hui l’ensemble des Français (44 % des voix pour leurs deux têtes) et les porte également à un niveau qui, dans les enquêtes politiques menées par l’Ifop et le Quotidien, n’avait pas été atteint depuis dix ans par les forces conjuguées des centristes, UMP (puis LR) et divers droite ». Pour le reste, ils se partagent entre le Front national qui reste boudé (« les praticiens (…) restent aux lisières du vote d’extrême droite », décrit Jean-Yves Nau) et la gauche marquée par un « effondrement du château fort socialiste ». « Huit pour cent de praticiens prêts à voter Benoît Hamon contre 30 % qui ralliaient François Hollande et Eva Joly en 2012 » indique Jean-Yves Nau qui remarque qu’on « peut voir là (…) un effet des rapports plus que compliqués, souvent passionnels, jamais apaisés, entretenus entre le corps médical et Marisol Touraine ». Mais tout en se prêtant aux jeux des commentaires, le médecin et journaliste énonce les limites de ces sondages en constatant qu’Emmanuel Macron « semble rassembler derrière lui les deux tiers des médecins déçus du hollandisme et une petite frange (15 %) de sarkozystes qui le choisissent plutôt que François Fillon. Pourquoi ? Comment ? Vers où ? Les algorithmes ne le disent pas ».

Surf à tout va

Outre une analyse des sondages, Jean-Yves Nau observe avec amusement comment certains profitent de la campagne électorale pour faire fructifier leurs doléances. « Profiter de l’avantage des promesses électorales. La Confédération des buralistes français s’y entend à merveille » constate-t-il. Ainsi, son patron, Pascal Montredon milite pour l’organisation de manifestations de buralistes frontaliers et dénonce l’ouverture prochaine d’une ligne de tramway qui reliera le centre de Strasbourg aux cités allemandes voisines. Il appelle également à l’élaboration d’un plan de lutte contre le marché parallèle. Jean-Yves Nau observe : « Où l’on voit comment le combat des buralistes pour le respect des frontières peut entrer en résonnance avec les propos et programmes de l’actuelle campagne électorale ». Il poursuit en remarquant que la Confédération paraît « Surfer sur les possibilités largement ouvertes puisqu’aucun candidat ne défend une politique de "réduction des risques tabagiques" ».

L’utopie de la nouveauté

Enfin, se détachant de l’actualité, certains blogueurs s’essayent aux analogies entre discours politique et discours médical. Le médecin Luc Perino sur son blog hébergé par Le Monde constate : « Apprécier des actions, en sociologie et économie politiques, présente les mêmes difficultés qu’en médecine pour les maladies dites "chroniques", car l’évaluation ne peut se faire qu’à moyen ou long terme. Il est difficile de savoir si la délinquance est majorée par le laxisme juridique ou le chômage, comme il est difficile de savoir si un infarctus a été causé par le tabac, le cholestérol ou les gènes. Il est encore plus difficile de déterminer si une éventuelle amélioration est due à la poudre de perlimpinpin, au médicament éthique ou au cours normal de la nature » décrit-il. Il poursuit ce parallélisme en notant que « Seuls les politiciens n’ayant jamais gouverné peuvent être dédouanés à la fois de ces bonnes et mauvaises subjectivités de citoyens. Ces politiciens ont alors toujours intérêt à déclarer que les résultats ont été mauvais. Le marché sanitaire fait de même en proposant toujours un nouveau médicament, là où tous les précédents ont échoué. La nouveauté pharmacologique et la virginité politique portent des utopies similaires, l’une est l’accès à l’immortalité, l’autre est la promesse du paradis sur terre ».

Chacun y verra (ou pas) les allusions qu’il souhaite à de récents développements politiques.

Aurélie Haroche