Tout sur Robert

Paris, le samedi 7 janvier 2017 – Petit et téméraire, il ne manqua pas de pester lorsqu’il découvrit affichées les conditions de participation à la course cycliste organisée à Claye-Souilly. Les organisateurs avaient imposé une limite d’âge : quinze ans. Ses quinze printemps, Robert ne les aurait que dans quelques mois. Pas question pour autant d’attendre sagement de souffler ses bougies pour tenter l’exploit sportif : Robert Marchand s’inscrit sous un faux nom et entre en piste, sans savoir que quatre-vingt dix ans plus tard, cette question de la limite d’âge serait totalement inversée et en tout cas dépassée. Si on lui demande aujourd’hui sa date de naissance, ce n’est en effet plus pour s’assurer qu’il ne tente pas d’usurper la place d’un plus vieux que lui. De plus vieux, dans sa catégorie, il n’y en a pas. « Je ne suis pas prétentieux... je suis tout seul », reconnaît bien volontiers avec un sourire celui qui vient d’établir le record de la distance parcourue à vélo en une heure dans le cadre du "Master des 105 ans" spécialement créé pour lui par l’Union cycliste de France.

Trop petit

Quand il voit le jour le 26 novembre 1911 à Amiens, les bicyclettes ne s’appellent pas encore des vélos, mais sont déjà des moyens de locomotion très appréciés. Il faudra attendre la fin de la Grande guerre qui a conduit le petit garçon dans une ferme à l’abri de la ligne de front pour que le terme de "vélo" s’impose. Si les lendemains de guerre sont difficiles pour la famille, les dimanches sont des trêves pendant lesquelles son père l’emmène à Vincennes voir les cyclistes tourner à la Cipale. Robert Marchand aurait pu attraper le virus du vélo dès cette époque et parvient même à s’acheter sa première bicyclette en 1925. Mais son rêve tourne court : « Tu es trop petit et tu ne seras jamais un bon coureur car tu cours comme un idiot ! Il faut courir avec ta tête et pas seulement tes jambes » lui avait lancé vertement le dirigeant du Vélo Club de Levallois-Perret, Paul Ruinart, dont les propos sont rappelés par l’Equipe. Ironie du sort, quatre-vingt dix ans plus tard, c’est précisément la petite taille de Robert Marchand qui constitue un atout pour lui permettre de continuer à rouler. « Il est tout petit (1,52 mètres pour 50 kilos) et il a un très gros cœur. Imaginez une grosse pompe qui irrigue un petit terrain avec plein de ruisseaux. Son corps est très bien irrigué » résume Véronique Billat, la physiologiste qui s’occupe de lui depuis cinq ans.

Sur mesure

Sa petite taille ne l’empêchera pas plus d’être champion de France de pyramides par équipes, pompier de Paris (corps dont il a été chassé pendant la guerre après avoir refusé d’organiser des cours pour des jeune gens fils de collaborateurs pressés d’échapper au STO) ou encore bûcheron au Canada. Robert Marchand a en effet sillonné le monde, de Paris à Caracas (où il effectuait des transports de caisses en camions dont le contenu n’était pas toujours recommandable) en passant par l’Italie ou le Québec. Partout, le suivent ses passions pour le sport et ses convictions politiques ancrées très à gauche.

Mais c’est en banlieue parisienne qu’il prend sa retraite. Les ressources sont restreintes, mais n’empêchent pas Robert Marchand de se remettre sérieusement à sa passion, le vélo. A soixante-treize ans, Robert dispute ainsi son premier Paris-Bordeaux en 1984. Depuis, il a multiplié les exploits. Paris Cambrai, étape du tour de France à la Caverne du Pont d’Arc ou encore ascension d’un col qui porte son nom en Ardèche il y a deux ans comptent parmi certains de ses exploits. A cette vitesse, les officiels de l’Union cycliste ne le suivent plus ! Quand il veut établir des records, l’institution doit créer les catégories pour lui : tel celui du centenaire le plus rapide sur 100 kilomètres à vélo, du record de l’heure des plus de 100 ans et il y a quelques jours celui du record de l’heure des plus de 105 ans !

Deux poids, deux mesures

C’est ce mercredi 4 janvier que le sémillant centenaire l’a établi. Une belle affluence médiatique entourait l’exploit et les téléspectateurs ont été nombreux à suivre les tours du centenaire qui a réussi à avaler 22 kilomètres et 547 mètres en une heure, soit guère moins qu’il y a trois ans. Ce qui a fait défaut à Robert ce n’est pas le souffle, ni les mains dont ils redoutaient que en proie aux rhumatismes elles lui rendent difficile la tenue du guidon. Ce sont ses yeux qui lui ont fait perdre les pédales : il n’a pas vu le panneau indiquant les dix dernières kilomètres ce qui l’a empêché d’ajuster sa cadence et peut-être d’améliorer encore la distance parcourue.

Cependant, Robert Marchand n’a que peu de concurrence (à la différence des octogénaires et même des nonagénaires qui se disputent les records !). L’attention médiatique dont il bénéficie, que certains considèrent comme légèrement outrancière, ne semble pas déplaire à Robert Marchand qui répond toujours avec patience et sourire à la litanie de questions, concernant notamment le secret de sa longévité (qui est difficile à établir, si ce n’est peut-être une certaine ténacité, un goût pour le sport, une bonne hygiène de vie... et de bons gènes et de la chance !). Quand certains lui ont en outre demandé s’il était prêt à reprendre du service l’année prochaine, il a répondu avec sagesse : « C’est une autre histoire. J’ai déjà réussi à vivre jusqu’à 105 ans. On met neuf mois pour arriver au monde et puis on met trente secondes pour claquer ».

Espérons tout de même pour lui que la roue ne tourne pas trop vite !

Aurélie Haroche