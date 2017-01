Traitement adjuvant du cancer du sein : de l’intérêt des bisphosphonates

Le pronostic du cancer du sein est lié aux caractéristiques de la tumeur et à des facteurs liés à la patiente (âge, IMC, activité physique, …). L’impact des co-traitements sur le pronostic, et notamment des bisphosphonates, reste encore indéterminé. D’où l’intérêt dans ce cadre de cette étude de cohorte, longitudinale et prospective effectuée par l’université d’Angers chez 450 femmes souffrant d’un cancer du sein hormonodépendant traité selon les recommandations internationales, et en particulier par anti-aromatase. Les résultats montrent en effet que la prescription d’un bisphosphonate durant 5 ans avec supplémentation en vitamine D et mesures hygiéno-diététiques est associée à une réduction du risque de rechute du cancer du sein et de décès à 10 ans de 50 %. Ceci rejoint les conclusions des données précliniques et cliniques d’un effet bénéfique des bisphosphonates en traitement adjuvant du cancer du sein. Reste à savoir si la réduction du risque est liée aux bisphosphonates seuls, au terrain ou à la prise en charge globale de l’ostéoporose.

Dr Dominique-Jean Bouilliez