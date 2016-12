Traitement de l’hépatite C : IPP hourra!

De nombreux patients atteints d'hépatite virale C chronique (VHC) sont sous traitement prolongé par inhibiteur de la pompe à protons (IPP) et souhaitent le poursuivre pendant leur traitement antiviral. Or un rapport préliminaire a récemment suggéré que la prise concomitante d’IPP était susceptible de diminuer les taux de réponse virologique soutenue (RVS) chez les patients traités par l’association lédipasvir/sofosbuvir (LDV/SOF).

Ceci a conduit à entreprendre une étude sur une cohorte « en vie réelle » de 1979 patients atteints d’hépatite C chronique traités par la combinaison LDV/SOF avec pour objectif d’évaluer l'effet de l'utilisation de l'IPP sur le taux de RVS. Les données cliniques et celles concernant la dispensation de médicaments ont été collectées pour les patients prenant 8, 12 ou 24 semaines de LDV/SOF ± ribavirine (RBV). Le critère de jugement principal était le taux de réponse virologique soutenue à 12 semaines après l'achèvement du traitement (RVS12).

L’évaluation a été réalisée per protocole, c’est à dire en ne considérant que les patients ayant complété le traitement, afin de déterminer l'effet de l'utilisation des IPP sur le taux de RVS12 en tenant compte des facteurs de confusion.

L'ajustement statistique a été effectué selon une approche basée sur le score de propension, qui tient compte des caractéristiques qui font qu’un patient reçoit ou non un traitement.

Pas de diminution du taux de réponses virales soutenues à 12 semaines post traitement

Parmi ceux ayant terminé le traitement, 441 des 454 patients recevant un IPP étaient en RVS à la 12ème semaine post traitement (97,1 %) comparativement à 1 497 des 1 525 patients (98,2 %) ne prenant pas d’IPP (P = 0,19).

Ni une faible ni une forte dose d’IPP n’étaient associées à une diminution de la RVS même si les patients prenant un IPP deux fois par jour avaient un taux de RVS12 plus faible (91,2 % ; intervalle de confiance à 95 % [IC] : 77,0-97,0 ; P = 0,046).

Après ajustement sur le score de propension pour l'utilisation d’un IPP, qui montrait que les patients prenant un IPP étaient plus nombreux à être pris en charge dans un CHU (57,6 % vs 49,4 %) et à avoir une cirrhose décompensée (4,5 % vs 1,3 %), il n'y avait aucune association significative entre la RVS12 et l’utilisation d’IPP, quelles que soient la dose ou la fréquence d’utilisation.

Cependant, dans une analyse de sensibilité centrée sur les patients atteints de cirrhose, l’utilisation d’un IPP en deux prises quotidiennes était associée à une plus faible probabilité de guérison (Odds ratio pour la RVS12 : 0,11 ; IC : 0,02-0,59).

Les auteurs de cette étude concluent que ces données provenant d'une cohorte de patients en vie réelle traités pour une hépatite C par une association LDF/SOF ± RBV confirment les mentions du RCP qui indique que « Il est possible d’administrer les inhibiteurs de la pompe à protons à des doses comparables à 20 mg d’oméprazole en même temps que l’association LDF/SOF. Les inhibiteurs de la pompe à protons ne doivent pas être pris avant l’association LDF/SOF. »

Pr Marc Bardou