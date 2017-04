Traitement immunosuppresseur + elthrombopag, nouveau standard de traitement des aplasies médullaires

L’aplasie médullaire sévère se définit par 2 cytopénies parmi des polynucléaires < 0,5 G/L, des plaquettes < 20 G/L, des réticulocytes < 20 G/L et une cellularité médullaire < 25 %. Son mécanisme est immunologique, la suppression de l’hématopoïèse étant médiée par des lymphocytes cytotoxiques activés producteurs de cytokines qui vont induire une apoptose du compartiment des cellules souches hématopoïétiques.

Lorsque les patients ne sont pas éligibles à la greffe allogénique, le traitement immunosuppresseur (TIS) permet d’obtenir des réponses autorisant la survie. Le TIS standard comporte sérum antilymphocytaire (SAL) + cyclosporine, et permet d’obtenir 60 à 70 % de réponses hématologiques à 6 mois, mais seulement 10 à 20 % de réponses complètes (RC). La limite du TIS est le déficit en cellules souches et progéniteurs hématopoïétiques, aggravé avec l’avancée en âge des patients.

Déjà le groupe de NS Young du NIH avait rapporté à l’ASH 2015 que l’association SAL de cheval + cyclosporine + elthrombopag (agoniste du récepteur à la thrombopoÏétine) donnait des résultats supérieurs à ceux obtenus avec le TIS seul. Les auteurs rapportaient 88 patients traités par Elthrombopag selon 3 modalités thérapeutiques avec des réponses globales de 80 % à 3 mois (dont 28 % de RC) et 86 % à 6 mois (dont 34 % de RC).

Etude prospective sur 92 patients

Cette même équipe reprend sa communication de l’ASH 2015 et publie ici avec un suivi médian de 2 ans (extrêmes 3 mois et 4 ans) son étude prospective portant sur 92 patients atteints d’aplasie médullaire sévère, n’ayant jamais eu de traitement, âgés de 3 à 82 ans (médiane 32), 66 % ayant plus de 18 ans et 13 % plus de 65 ans. Le protocole associe sérum anti-thymocytaire de cheval de J1 à J4, cyclosporine durant 6 mois et elthrombopag 150 mg/j (dose réduite au-dessous de 12 ans) chez 3 cohortes de patients : cohorte 1 de J14 à 3 mois (30 patients), cohorte 2 de J14 à 6 mois (31 patients), cohorte 3 de J1 à 6 mois (31 patients). Le critère principal d’évaluation est la réponse à 6 mois. La RC est définie par une hémoglobine > 10g/dL, des polynucléaires > 1 G/L, des plaquettes > 100 G/L. La réponse à 6 mois est de 80 % dans la cohorte 1 (dont 33 % de RC), 87 % dans la cohorte 2 (dont 26 % de RC), 94 % dans la cohorte 3 (dont 58 % de RC). Les réponses sont déjà présentes à 3 mois : 77 % dans les cohortes 1 et 2, 87 % dans la cohorte 3). Les réponses sont rapides. Chez les patients répondeurs ayant des polynucléaires < 0,2 G/L, le chiffre de 0,5 G/L est atteint en 48 jours, ceux en dépendance transfusionnelle deviennent indépendants en plaquettes en 32 jours et indépendants en GR en 39 jours. Aucune des caractéristiques hématologiques de base n’est prédictive de la réponse. Les effets indésirables de grade 3 ou + sont cutanés (3 % des cas ayant conduit à l’interruption du traitement), hépatiques (18 % des cas, élévation transitoire des transaminases, n’ayant pas conduit à l’interruption du traitement). La survie à 2 ans est de 97 % dans les 3 cohortes.

Une allogreffe était indiquée chez 12 patients (6 en échec, 3 en rechute, 3 en évolution clonale). Trois patients sont décédés, dont 2 après allogreffe. Dix patients ont été allogreffés avec succès. Des rechutes après 6 mois chez 32 % des patients répondeurs ont conduit à amender le protocole en prolongeant la cyclosporine à dose réduite jusqu’à 2 ans, permettant de réduire la fréquence des rechutes à 14 %. La réintroduction de la cyclosporine à pleine dose a permis de récupérer la rechute chez 13 patients sur 25 et l’addition d’elthrombopag chez 10 autres patients. Le suivi médullaire par biopsie a montré une augmentation de la cellularité médullaire chez 86 % des patients, sans apparition de fibrose. Le nombre de cellules souches et progéniteurs médullaires CD34+ a pu être évalué chez 13 patients, multiplié en médiane d’un facteur 3 à 3 mois, avec un nombre proche de la normale à 6 mois. Une évolution clonale cytogénétique (monosomie 7, caryotype complexe) a été observée chez 7 patients (8 % des cas), apparue entre 3 et 6 mois après arrêt du traitement chez 5 patients et à 30 mois chez 2. La fréquence de cette évolution clonale est identique à celle observée avec le seul TIS. Un clone HPN est apparu à long terme chez 2 patients, avec hémolyse nécessitant un traitement par éculizumab.

Un taux global de réponse de 87 %

L’étude montre qu’avec un taux global de réponse de 87 %, une majorité de patients acquiert une indépendance transfusionnelle en plaquettes et GR, avec un chiffre de polynucléaires les mettant à l’abri d’une infection. Plus d’1/3 des patients obtient une RC. Les meilleurs résultats sont obtenus avec une exposition longue à l’elthrombopag. Ainsi l’addition d’elthrombopag au TIS standard entraîne dans les aplasies médullaires sévères une augmentation de la fréquence, de la rapidité, de l’intensité de la reconstitution hématologique.

Le mécanisme d’action de l’elthrombopag n’est pas précisément connu. Il est vraisemblable que l’elthrombopag entraîne une stimulation de cellules souches et progéniteurs médullaires résiduels. Le mécanisme pourrait être une levée de l’inhibition induite par les cytokines pro-inflammatoires du signal de transduction à partir de récepteurs de facteurs de croissance.

Notons que le sérum antithymocytaire de cheval n’est pas disponible en France. Seul le sérum de lapin est disponible (Thymoglobuline*), mais moins efficace. L’AMM de l’elthrombopag en France (Révolade*) est limitée dans l’aplasie médullaire sévère aux cas réfractaires au TIS et non éligibles à la greffe allogénique.

Pr Gérard Sébahoun