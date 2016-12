Traitement topique possible pour le pyoderma gangrenosum

Cette étude confirme que plus d’un tiers des patients ont une résolution de leurs lésions au bout de 6 mois de traitement. La taille initiale de la plaie est le facteur prédictif le plus fiable du temps nécessaire à la cicatrisation.

Pour répondre à cette question, une étude pragmatique réalisée en Angleterre a inclus 66 patients, âgés de 22 à 85 ans, à partir d’une cohorte de 499 patients présentant un pyoderma gangrenosum. Quarante-neuf appliquaient un dermocorticoïde de classe I (propionate de clobétasol) et 10 du tacrolimus. La taille moyenne des lésions traitées par propionate de clobétasol était de 4,4 cm 2 et celle des lésions sous tacrolimus de 6,8 cm 2 . A 6 mois, une cicatrisation complète avait été obtenue dans 42,4 % des cas avec un temps de cicatrisation moyen de 145 jours; 16 patients soit 24,2 % étaient en cours de cicatrisation mais pour 22 soit 33,3 % il n’y avait pas d’évolution favorable.

Référence

Thomas KS et coll. : Clinical outcomes and response of patients applying topical therapy for pyoderma gangrenosum : a prospective cohort study. J Am Acad Dermatol., 2016 ;75 :940-9