Traiter ou ne pas traiter la dysfonction thyroïdienne minime ? Cette question est récurrente. Doit-on traiter des chiffres ou le patient ?

Dans l'étude présentée, C Rieben et coll. se sont essentiellement intéressés aux fonctions cognitives dans le cadre des hyper et des hypothyroïdies subcliniques avec toutes les incertitudes que cela sous-entend. Il s'agit d'une méta-analyse de 11 études de cohorte prospectives regroupant un peu moins de 17 805 patients avec un suivi médian de 44,4 mois ayant évalué le risque de démence et de détérioration des fonctions cognitives dans les situations concernées.

Pour l'évaluation du risque de démence, 5 études regroupent 6 410 patients avec une hyperthyroïdie subclinique et 6 études regroupent 8 960 patients pour l'hypothyroïdie subclinique. Le ratio de risque pour le groupe hyperthyroïdie est de 1,67 et de 1,14 dans le groupe hypothyroïdie subclinique

Cinq études ont suivi le MMSE (Mini Mental State Examination) : ce dernier n'a pas évolué de manière distincte entre l'hyperthyroïdie, l'hypothyroïdie et l'euthyroïdie.

À partir de cette méta-analyse on peut suspecter un déclin des fonctions cognitives et un sur-risque de démence au cours de l'hyperthyroïdie subclinique. En revanche, le problème de l'hypothyroïdie subclinique et de sa prise en charge n'est pas résolu. Les débats vont persister considérant le poids de la sur-prescription de thyroxine dans la population occidentale et particulièrement en France. Le maître mot restera individualisation de la prescription au cas par cas avec réévaluation régulière.

Dr Edgar Kaloustian