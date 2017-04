Traiter par interféron les néoplasmes myéloprolifératifs : utile ? combien de temps ?

L’interféron alpha est un traitement efficace des néoplasmes myéloprolifératifs (NMP), en particulier de la polyglobulie de Vaquez (PV) et de la thrombocytémie essentielle (TE) où il peut donner des réponses complètes cliniques, hématologiques, moléculaires et histologiques. « Mais l’interféron est administré dans ces cas hors AMM, ce qui pose la question du coût, et celui de la tolérance (dépression, syndrome grippal, …) », souligne le Pr Jean-Jacques Kiladjian (Hôpital Saint-Louis).

Peut-on pour autant arrêter de traiter ces patients quand on sait par ailleurs que 3 études de phase 2 indépendantes ont montré des résultats encourageants sur le long terme avec l’interféron pégylé associés à une bonne tolérance globale ? Pour répondre à cette question, il était intéressant d’analyser de près ces études de phase 2. Ainsi, l’étude clinique publiée par Kiladjian et coll. dans Blood en 2012 avait montré que 70 % des patients avaient arrêté le peg interféron alpha-2a après l’avoir reçu durant une médiane de 42 mois. Ces patients n’en perdaient pas pour autant les bénéfices, à savoir une bonne réponse hématologique. L’étude américaine du MD Anderson après 83 mois de suivi et l’essai PEGINVERA montrent des résultats comparables. Ces essais ont également montré que l’on atteint une phase de plateau après 3-4 ans, signifiant que si une réponse complète n’est pas obtenue après ce délai, la probabilité de l’atteindre ensuite est très faible.

L’efficacité de l’interféron est probablement liée au fait qu’il ne cible pas uniquement JAK2. Les clones mutés de la calréticuline sont en effet également réduits de manière significative en cas de traitement par interféron, ce qui n’est pas le cas sous aspirine ou sous hydroxyurée.



Revenant à la question de l’arrêt de traitement, le Pr Kiladjian rappelait que dans l’étude qu’il avait menée, 38 % des arrêts avaient été programmés sur base d’une réponse complète hématologique et 27 % seulement étaient en rapport avec la survenue d’une toxicité (surtout au cours des deux premières années). L’analyse plus poussée des courbes permet de confirmer l’intérêt de poursuivre le plus longtemps possible l’interféron jusqu’à obtention d’une réponse hématologique pour peu que la tolérance soit bonne, avant de songer à un arrêt du traitement.

Une analyse rétrospective monocentrique a recherché les facteurs prédictifs d’une persistance de la réponse hématologique complète chez des patients traités par interféron-alpha ayant arrêté le traitement. Les résultats montrent l’intérêt d’obtenir une charge allélique JAK2V617F aussi faible que possible à l’arrêt. La dose cumulée en interféron, le délai entre le diagnostic et le traitement par interféron et l’arrêt pour réponse complète sont trois autres facteurs prédictifs d’une survie sans événement (thrombose, transformation, décès) (Soret-Dulphy J, et coll. SFH 2017. 08-28). En d’autres termes, « il faut commencer le plus tôt possible, et diminuer la charge allélique JAK2 le plus bas possible avant l’arrêt », conclut à ce propos le Pr Kiladjian.

Peut-on pour autant le donner en première ligne ? Plusieurs études prospectives encore en cours visent à comparer l’interféron/peginterféron à l’hydroxyurée en première et en deuxième ligne. Les premiers résultats, qui sont encourageants sur le plan hématologique, ont également apporté la confirmation de la bonne tolérance du traitement.

En bref, outre le fait que de bonnes réponses peuvent être obtenues, il apparaît aujourd’hui que ces réponses peuvent persister après arrêt du traitement chez près d’un tiers des patients, ce qui n’existe avec aucun autre traitement à ce jour. Un traitement précoce et l’obtention d’une réponse moléculaire profonde pourrait améliorer la survie sans événement des patients.

Dr Dominique-Jean Bouilliez