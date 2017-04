Transfusion de plasma frais congelé chez les patients en état critique: se fier au thromboélastogramme et non au TP

A l’aube d’une intervention chirurgicale, les patients en état critique reçoivent souvent du plasma frais congelé (PFC) en dehors de tout contexte hémorragique, au seul vu des anomalies des tests conventionnels de coagulation. Mais ce rituel conjuratoire est-il vraiment justifié ? Tous les tests de coagulation sont-ils fiables dans cette indication ? Quels sont les effets réels de la transfusion de PFC sur l’état clinique du patient et sur la « correction » de ces tests ?

D’octobre 2014 à avril 2015, au cours d’une étude observationnelle et prospective de cohorte, 30 Vikings danois en état critique, âgés de plus de 18 ans, ont reçu du PFC avant une chirurgie invasive (INR > 1,5 ou TP ≤ 0,40), alors qu’un groupe témoin composé de 30 autres Vikings, également en état critique, n’en a pas reçu (1). Ont été exclus des 2 groupes les patients ayant reçu du PFC au cours des 6 heures précédentes ou de l’acide tranéxamique ou du fibrinogène entre les tests de coagulation. Les paramètres cliniques vitaux ont été recueillis. Les tests conventionnels de coagulation ont été pratiqués ainsi qu’un thromboélastogramme (2) (ROTEM, EXTEM, INTEM et FIBTEM) et un test de génération de la thrombine.

Pas ou peu d’influence du PFC sur l’état clinique et les tests conventionnels de la coagulation

Les valeurs médianes des tests conventionnels de coagulation étaient anormales avant et après la transfusion de PFC :

TP (normal > 0,6): médiane 0,3 avant vs. 0,3 après ;

INR (normal < 1,2): médiane 2 avant vs. 1,7 après ;

TCA (normale < 38 s): médiane 45 s avant vs. 42 s après.

Huit des neuf paramètres du ROTEM se situaient dans les valeurs de l’intervalle de référence avant la transfusion de PFC, et tous ces paramètres étaient dans les intervalles de référence après transfusion de PFC. Les valeurs médianes de 3 des 4 paramètres des tests de génération de la thrombine étaient comprises dans l’intervalle de référence avant et après transfusion de PFC.

Les patients ayant reçu du PFC avaient des score SOFA (p = 0,0003) et SAPS II (p = 0,02) plus élevés et des taux d’hémoglobine plus bas (p = 0,04) que ceux du groupe contrôle. Dans 7 % des cas seulement, l’hémorragie a constitué le motif de la transfusion de PFC. Dans 93 % des cas (28 patients), l’indication du PFC a été la seule perturbation des tests conventionnels de coagulation. Parmi ces 28 patients, 25 (83 %) avaient un TP > 1,5 avant transfusion, dont 22 avaient toujours un TP > 1,5 après transfusion de PFC.

Une remise en question de la pertinence des tests conventionnels de coagulation

Tous les patients présentaient des anomalies des tests conventionnels de coagulation avant et surtout après transfusion de PFC à la différence des valeurs du ROTEM et des tests de génération de la thrombine qui étaient, le plus souvent, compris dans les intervalles de référence avant et après transfusion de PFC. Le PFC n’a donc aucunement amélioré les paramètres vitaux et n’a apporté que des améliorations négligeables de la coagulation selon les tests conventionnels de coagulation, le ROTEM et le test de génération de la thrombine. Les auteurs concluent que les transfusions de PFC au seul vu de la perturbation modérée des tests conventionnels de coagulation ne sont pas justifiées, d’autant que le ROTEM et les tests de génération de la thrombine sont normaux et que la transfusion de PFC peut être alors inutilement cause de TRALI (3).

Dr Bernard-Alex Gaüzère