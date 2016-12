Transplantation sans frontières

Karachi, le samedi 26 novembre 2016 – Le vieux professeur lui reposa la question. Avec incrédulité. Tous les étudiants venant du Pakistan qu’il avait côtoyés ou formés jusqu’alors n’étaient guère hésitants sur le sujet. La Grande-Bretagne leur semblait idéale pour continuer leur vie. Si la différence des modes de vie pouvait effrayer pendant quelques temps, très vite, ils s’habituaient au confort et à la sérénité. En tant que futurs chirurgiens, beaucoup sentaient également qu’ils ne pourraient jamais exercer la médecine avec autant de technicité dans leur pays d’origine. Bien sûr leur terre natale leur manquerait, mais il était souvent inutile de poser deux fois la même question avant qu’ils concèdent qu’ils resteraient probablement là après la fin de leurs études.

D’autres personnes pour s’en saisir

« Qu’est-ce que vous faites ici » avait demandé machinalement le Dr Poole-Wilson. « Je dois suivre ma spécialité en chirurgie » répondit le Dr Rizvi. Sûr de la réponse, le Dr Poole-Wilson s’enquit tout de même : « Et après, que ferais-vous ? ». « Je rentrerai chez moi », assura sans ciller le Dr Rizvi. Le Dr Poole-Wilson sourit. « Mais pourquoi voulez-vous rentrer ? ». « On a besoin de moi là bas ». Le Dr Poole-Wilson commença à être intrigué. Il voulut creuser un peu, éprouver la détermination de son élève. « Vous êtes sûr que vous voulez rentrer ? Imaginez qu’il y ait ici de grandes opportunités ». « Il y aura d’autres personnes pour les saisir » conclue le docteur Rizvi. Cet échange créa un lien particulier entre les deux hommes. Plutôt que de s’en détourner, le docteur Poole-Wilson se montra très attentif à sa formation et aujourd’hui, longtemps après son retour au pays, aujourd’hui que ses cheveux sont entièrement blancs, le docteur Rizvi se souvient de lui comme de son mentor.

En souvenir des serviteurs hindous de la ferme de Kalanpur

C’est auprès du docteur Poole-Wilson que le praticien a notamment eu l’idée, de retour à Karachi d’ouvrir une unité de dialyse rénale. Le docteur Adibul Rizvi a patiemment préparé son projet. Quand il revenait pour quelques semaines au Pakistan, ce n’était pas une voiture qu’il laissait au pays, à l’instar des autres expatriés, mais du matériel médical. Enfin, en 1974, l’Institut d’Urologie et de transplantation du Sindh (SIUT) est ouverte. Il ne compte que huit lits. Pour qu’il fonctionne, les médecins de Karachi lui conseillent de n’accepter que les patients capables de payer leur traitement. Mais Adibul Rizvi peine à s’y résoudre. Il se souvient. Il se souvient de son père. Celui-ci, un fermier assez prospère à Kalanpur, situé à environ dix kilomètres de Jaunpur dans l’Uttar Pradesh, refusait que les enfants de leurs serviteurs hindous soient exclus des repas et de leur vie. « Tant est si bien qu’il était assez difficile de différencier entre nous et les enfants des servantes » se souvient le docteur Adibul Rivzi, né le 11 septembre 1938, le dernier d’une fratrie de neuf enfants.

Si c’est un homme

Alors quand il ouvre son unité de transplantation, Adibul Rizvi se révolte à l’idée que les pauvres soient privée de traitement. Il se démène alors pour trouver d’autres sources de financement. Il parvient ainsi à récolter des fonds privés auxquels s’ajoute une dotation de l’état. L’argent est suffisant pour assurer à tous des soins totalement gratuits et la propreté parfaite de l’établissement, qui contraste avec l’état d’un grand nombre de centres de santé. A cette entière gratuité fait écho une absence complète de discrimination entre les patients : le pauvre et le riche, le religieux et le prisonnier sont traités de manière égalitaire. « Même nourriture, même lit », résume le Dr Rizvi. Les contestations éclatent régulièrement indique le chirurgien. Mais celui-ci continue à défendre sa position. « Nous nous asseyons avec eux, nous parlons, nous leur montrons: "vous voyez cet homme, nous le soignons, il est comme vous et moi. Devrais-je le laisser mourir?" ». Si les non musulmans sont rares au Pakistan, Adibul Rizvi, qui vient lui aussi d’une famille musulmane, juge que la religion ne doit pas être non plus un motif de discrimination. Celui qui avoue ne pas prier préfère ne retenir que le caractère humaniste de la religion, même s’il n’ignore pas la dimension utopique d’un tel souhait.

Le tabou de la greffe

Outre l’argent, l’autre combat du docteur Adibul Hasa Rizvi a été de convaincre la communauté musulmane des bénéfices de la transplantation. Longtemps le don d’organe a été considéré comme incompatible avec l’islam. Cependant, avec l’aide de dignitaires religieux, le praticien est parvenu à faire évoluer les mentalités, même si la question du prélèvement et de la greffe demeure encore taboue. Ainsi, d’un centre de dialyse, le SIUT est devenu un lieu de référence pour la greffe dans toute cette région du monde : trois cent transplantations y ont été réalisées l’année dernière. C’est encore régulièrement le Dr Adibul Rizvi qui supervise ces interventions, malgré ses 79 ans. Le praticien ne semble guère décidé à prendre sa retraite et continue chaque jour, d’un pas leste, à arpenter les couloirs de l’établissement, qui n’abrite aucun bureau pour lui.

Aurélie Haroche