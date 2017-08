Très chère rentrée pour les étudiants en médecine

Paris, le mardi 29 août 2017 – Dans les semaines qui viennent, les étudiants vont faire leur rentrée à l’université. Pour les jeunes gens et leur famille, surtout s’il s’agit de la première inscription, cette étape est souvent synonyme d’importantes dépenses. Bien que les droits d’inscription demeurent relativement peu élevés en France (et sont pris en charge pour les boursiers sur critères sociaux), les frais de mutuelle, l’acquisition de divers matériels et la nécessité de se loger et de se nourrir font rapidement monter l’addition.

La Fédération des associations générales étudiantes (FAGE) a calculé la note pour l’année 2017 : l’indicateur du coût de la rentrée atteint 2 403,64 euros, soit une hausse de 1,86 % (tandis que l’inflation elle ne dépasse pas 0,7 %). Toutes les dépenses (ou presque) qui doivent être engagées ont en effet progressé, à commencer notamment par les loyers. Mais ce qui retient également l’attention de la FAGE est la progression des frais de complémentaire santé, qui atteint 8,73 %.

Des mutuelles pointées du doigt

Ce phénomène conduit une nouvelle fois l’organisation à exiger une évolution du système. L’association estime qu’il est « temps de mettre fin à cette exception française, inefficace, et dispendieuse ». La FAGE épingle en outre les pratiques discutables de certaines mutuelles qui « jouent bien souvent sur la méconnaissance des néobacheliers d’un système complexe pour leur vendre à leur insu ou par insistance des produits de complémentaire en dehors du régime obligatoire. 25 % ignorent qu’elles ne sont pas obligatoires », remarque l’organisation. Cette dernière est d’autant plus hostile au maintien en l’état du dispositif que les dysfonctionnements sont nombreux : les retards de prise en charge ont déjà été dénoncés à plusieurs reprises. On le sait cette revendication fait écho à la volonté du gouvernement qui a déjà annoncé que les étudiants pourraient être affiliés au régime général dès la rentrée 2018.

Une rentrée deux fois plus chère pour les étudiants en médecine

Outre cette question du coût de l’assurance santé des étudiants, les données de la FAGE et de ses associations membres signalent l’existence de fortes disparités en fonction des filières. Ainsi, selon des chiffres présentés hier par l’Association nationale des étudiants en médecine de France (ANEMF) affiliée à la FAGE, pour les carabins de première année, le coût de la rentrée est deux fois plus élevé que pour les autres universitaires : il atteint 5 749 euros. Un peu moindre pour les externes de première année, il est cependant de 4 026,70 euros. Des différences existent en outre en fonction des régions : en Ile de France, la moyenne est de 4 968,91 euros en PACES contre 3 473 euros dans les autres régions.

Précarité des étudiants

La flambée du coût de la rentrée pour les étudiants en médecine par rapport aux autres jeunes gens s’explique par les sommes fréquemment engagées dans les prépas privées. « Ces prépas pratiquent des tarifs exorbitants, sans commune mesure avec les droits d’inscription à l’Université. A Paris, c’est 25 fois le prix d’inscription à l’Université » déplore dans les colonnes du site Egora, le président de l’ANEMF Yanis Merad. Si des tutorats quasiment gratuits sont mis en place dans de nombreuses facultés, grâce notamment aux associations étudiantes, les cours privés continuent néanmoins à être plébiscités, même si leur fréquentation ne garantit pas toujours de meilleures chances de réussite. L’inscription très coûteuse dans ces prépas et la longueur des études expliquent que les catégories sociales les plus favorisées sont davantage représentées en médecine que dans les autres filières. L’ANEMF déplore cette situation et s’inquiète au-delà de la précarité dans laquelle doivent vivent de nombreux étudiants, qui sont souvent contraints de travailler pour financer leurs études, ce qui restreint leur chance de réussite et peut contribuer à accroître leur stress. L’association alerte notamment sur le risque de renoncement aux soins. Le Premier ministre qui a promis le lancement d’un plan étudiant dans quelques jours devrait s’inspirer de telles réflexions.

Aurélie Haroche