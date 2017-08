Trois adolescents placés sous traitement post-exposition au VIH après avoir été piqués par une aiguille ou une seringue

Lors d’un concert sur la plage du Touquet ce vendredi, trois adolescents, deux filles et un garçon, de 14, 15 et 16 ans ont été piqués apparemment volontairement par une aiguille ou une seringue. On ignore pour l’heure si l’objet était infecté par un quelconque virus mais les trois jeunes gens ont été placés sous traitement post-exposition au VIH. Une personne a été interpellée mais a été libérée faute d’éléments suffisants. L’enquête se poursuit.