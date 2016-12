Troubles dissociatifs et bipolaires : revue de la littérature

L’épidémiologie semble suggérer une association entre troubles dissociatifs et bipolaires. Partant d’un cas évocateur, une équipe du département de psychiatrie du CHU de Nîmes a parcouru la littérature sur le sujet et constaté que les patients bipolaires feraient plus d’épisodes dissociatifs, et encore plus pathologiques. Un début de la maladie bipolaire à un âge jeune serait corrélé à un DES (Dissociative Experience Scale)-T élevé. Il n’y a par ailleurs pas de différence significative en termes de fréquence et de type de symptôme dissociatif entre les troubles bipolaires de type 1 et 2.

Dr Dominique-Jean Bouilliez