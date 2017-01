Tumeurs kystiques pancréatiques et risque d’adénocarcinome canalaire pancréatique

L’adénocarcinome canalaire pancréatique (ACP) représente l’immense majorité (80 à 90 %) des cancers du pancréas dont l’incidence est en nette augmentation depuis plusieurs années. S’il existe des facteurs de risque extrinsèques identifiés ou soupçonnés, tels le tabagisme, l’obésité ou encore la pancréatite chronique, force est de reconnaître que sa pathogénie demeure mystérieuse et que ses causes sont inconnues, même s’il existe des formes génétiques au demeurant rares dans l’état actuel des connaissances. Le séquençage génomique n’en a déjà pas moins établi qu’un intervalle de 15 ans sépare le début de la maladie de l’apparition des métastases, de sorte qu’il y a une place pour une détection précoce, le seul moyen pour améliorer le sombre pronostic de l’ACP. Outre les facteurs de risque extrinsèques et génétiques précédemment évoqués sans avoir été détaillés, il existe des lésions précancéreuses, notamment les néoplasies intraépithéliales pancréatiques (PanIN) ou encore les tumeurs papillaires et mucineuses du pancréas (TIPMP), à titre d’exemples. Le cystadénome mucineux en fait partie, les nodules malins se développant à l’intérieur de la paroi ou des parois septales d’un kyste initialement bénin. Toutes les lésions kystiques pancréatiques n’ont pas cependant le même potentiel de malignité, loin s’en faut, ce qui fait toute la difficulté de leur surveillance.

Les tumeurs kystiques du pancréas (TKP) sont donc a priori associées à un risque majoré d’ACP, surtout quand elles se distinguent par quelques traits particuliers, suggérés et soulignés par une étude de type cas-témoins centrée sur l’imagerie. Le groupe des cas a été constitué de 28 patients (âge moyen, 69,6 ±10,3 ans) atteints d’un ACP diagnostiqué entre le 1/1/2005 et le 1/1/2014. Les témoins, au nombre de 273 (69,8 ±12,0 ans) étaient, pour leur part, atteints d’un cancer bronchopulmonaire découvert au cours de cette période. La comparaison intergroupe a principalement reposé sur les résultats d’une IRM ou d’une tomodensitométrie abdominopelvienne réalisée au moins 6 mois avant le diagnostic de cancer. Ces examens ont été relus rétrospectivement par un seul radiologue qui n’a pas été informé sur le statut des patients (cas/témoins). Les anomalies suivantes ont été systématiquement recherchées : (1) présence et nombre de TKP ; (2) taille de la TKP la plus volumineuse ; (3) dilatation éventuelle (> 3 mm) du canal de Wirsung ; (4) un kyste simple défini par l’absence de calcifications et de parois septale intrakystiques, mais aussi l’absence de prise du produit de contraste. L’analyse des données a reposé sur des modèles de régression logistique binaires.

Au total, les TKP ont été plus fréquemment identifiées dans le groupe des cas, soit 19/88 (21,6 %), versus 25/273 (9,2 %) chez les témoins (p = 0,002). Le risque de développer un ACP, tout au moins l’odds ratio (OR) correspondant en cas de TKP a été estimé à 2,83, après ajustement en fonction de l’âge, du sexe et de la race (p = 0,001). La taille moyenne des TKP s’est avérée presque deux fois plus élevée dans le groupe des cas, soit 14,8±8,7 mm versus 7,6±8,0 mm dans le groupe des témoins (p = 0,007). La TKP était solitaire dans plus de 30 % des 19 cas, versus 84 % des 25 témoins (p = 0,001).

En revanche, aucune différence intergroupe n’a été détectée quant à la proportion de kystes jugés simples ou encore à l’existence d’une dilatation significative du canal de Wirsung. Les TKP multiples ont été associées à un OR d’ACP de 8,2, versus les TKP solitaires, après ajustement en fonction de la taille du kyste (p = 0,007).

Au total, les TKP semblent faire partie des facteurs de risque intrinsèques associés au risque d’ACP, notamment quand elles sont multiples, l’OR étant, dans ce cas, particulièrement élevé. Les autres critères sont moins discriminants, mais il semble prudent de surveiller ou d’explorer toute TKP dûment identifiée sur une IRM ou une TDM abdominopelvienne, a fortiori quand il existe d’autres facteurs de risque extrinsèques. Il faut par ailleurs souligner que ces techniques d’imagerie donnent un accès limité à ces lésions et, qu’en cas de doute, il faudra envisager des méthodes plus invasives, l’imagerie moléculaire étant peu contributive dans ce contexte.

Dr Philippe Tellier