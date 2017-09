Tumeurs solides de la rate : splénectomie ou pas ?

L’imagerie abdominale découvre de plus en plus de lésions inattendues (incidentalomes), dont des tumeurs solides de la rate (TSR). Ce travail vise à donner la conduite à tenir dans de tels cas. La 1ère splénectomie remonterait à 1549 (A Zacarelli). Le rôle immunologique de la rate, et le risque majoré d’infections après son exérèse, ont conduit à proposer, pour les traumatismes, une chirurgie conservatrice de tout ou partie de la rate.

Les TSR malignes les plus fréquentes sont les lymphomes et hémangiosarcomes, suivis par les métastases (de cancers du sein, du poumon, de l’ovaire), en règle associées à une dissémination maligne. Les signes d’appel sont peu spécifiques (fatigue, amaigrissement), et l’on peut retrouver soit une masse palpable, soit une splénomégalie.

De très prudentes (et contestables) biopsies sous scanner (risque hémorragique) permettraient de reconnaitre la nature de la TSR.

Des indications limitées aux lésions malignes primitives et/ou symptomatiques

Les lymphomes sont en règle à grandes cellules B ; le foyer hypo-échogène peut être unique ou multiple, et la splénectomie parfois curative. L’angiosarcome en revanche a un pronostic sombre (métastases, cachexie, épanchements séreux). Plus rares sont les tumeurs bénignes (lipomes, angiolipomes, hémangiomes, qui peuvent se rompre s’ils sont volumineux). L’attitude thérapeutique varie donc de la surveillance pour les petites lésions à la splénectomie pour les plus importantes. En ce qui concerne les métastases, rares, elles sont souvent découvertes de façon fortuite dans le bilan d’extension d’un cancer, ou sur un Pet-scan. Leur dissémination contre-indique la splénectomie.

D’autres troubles myéloprolifératifs peuvent être en cause : splénomégalie myéloïde, polyglobulies, maladie de Hodgkin, maladies auto-immunes. La splénomégalie n’est ici indiquée que si la rate est symptomatique (douleurs, distension abdominale). Mais les bénéfices retirés de la chirurgie doivent être balancés avec les risques de la splénectomie en termes d’infections, de saignements, et de mortalité.

La vaccination contre le pneumocoque, Haemophilus influenzae et Neisseria Meningitides s’impose avant la splénectomie programmée.

Celle-ci, si elle est indiquée peut se faire par voie ouverte, coelioscopique, ou par une chirurgie coelioscopique assistée, en fonction de la taille de la rate. Mais ses indications se limitent aux lésions malignes primitives et/ou symptomatiques.

Dr Jean-Fred Warlin