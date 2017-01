Ulcères rectaux et fistules recto-prostatiques, des complications rares après curiethérapie prostatique

La curiethérapie à faibles doses (CFD) par implantation trans-périnéale de grains radioactifs est un traitement efficace du cancer localisé de la prostate (KP), quelle que soit sa catégorie de risques. Elle est en général parfaitement tolérée mais on a signalé des cas rares (< 1 %) de fistules recto-prostatiques (FRP), précédées par des ulcères rectaux (UR) ; ces phénomènes seraient favorisés par la pratique d’une biopsie rectale après la CFD, ou par son association à une radiothérapie externe.

Les auteurs ont repris les dossiers de 4 690 malades atteints de KP à risque faible ou intermédiaire traités par CFD à l’I 125 entre 1998 et 2013. Les KP à risques faibles et, depuis 2005, les KP à risque intermédiaire, ont été traités par CFD en monothérapie.

Un interrogatoire d’abord tous les 6, puis tous les 12 mois et, après 5 ans, tous les 24 mois, s’enquérait des troubles urinaires, sexuels ou digestifs. Si les patients révélaient des signes de toxicité importants, la présence d’UR ou de FRP était recherchée.

Une intervention après curiethérapie augmente le risque de fistule recto-prostatique

Neuf cas d’UR isolés (0,19 %) et 12 (0,26 %) de FRP ont été identifiés. Parmi les 9 UR, 3 sont survenus chez des malades souffrant de maladie inflammatoire chronique de l’intestin et 2 avaient des antécédents de RT (25 et 45 Gy). Les UR sont apparus en moyenne 18 mois après la CFD ; si 8 ont guéri sans intervention (par mésalazine et corticothérapie orale et locale) entre 13 et 40 mois après le diagnostic, un a évolué vers une FRP.

Parmi les 12 FRP, 6 étaient consécutives à un UR et 6 sont apparues de novo, sans antécédent d’UR. Toutes les FRP ont requis la chirurgie : résection transurétrale pour un KP récidivé, colostomie et dérivation urinaire (cathéter vésical suspubien) suivies de réparation par lambeaux et ré-anastomoses. Il y a eu 5 succès (42 %).

Quatre des 12 FRP avaient été précédées par des biopsies rectales (dont 3 pour confirmer un diagnostic d’UR) et 4 FRP ont été à l’origine de rétentions urinaires imposant un geste de désobstruction.

Au total, sur les 21 malades, 17 (81 %) avaient eu soit une biopsie rectale, soit une coagulation argon plasma (pour rectorragies), soit un geste urologique. Si celui-ci avait été pratiqué après la CFD, il semble avoir exposé à la survenue d’une FRP.

Ces complications sont donc rares, mais il faut garder à l’esprit que toute intervention après curiethérapie aggrave le risque de fistule recto-prostatique.

Dr Jean-Fred Warlin