Un agent activateur de la pyruvate kinase pour modifier le cours de l’anémie hémolytique sévère en cas de déficit de cette enzyme

Le déficit en pyruvate kinase, lié à des mutations du gène PKLR qui code pour la pyruvate kinase érythrocytaire, entraîne une anémie hémolytique congénitale sévère. AG-348, un activateur allostérique de cette enzyme tétramérique par liaison dimère/dimère a été testé dans l’étude multicentrique internationale DRIVE-PK. Présentés par Christian Rose (Lille), les résultats de cette étude ont montré que cette molécule administrée quotidiennement est bien tolérée (mais avec un effet anti-aromatase qui reste à préciser). AG-348 est capable d’augmenter l’hémoglobine de manière rapide, durable et significative (>1g/dl) chez près de 47 % des patients (cette augmentation étant liée aussi à une action sur la voie de la glycolyse). Les auteurs, qui ont également observé une corrélation entre réponse et génotype, concluent dans le potentiel de ces agents activateurs comme traitement modifiant l’évolution de la maladie.

