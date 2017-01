Un bain de dialyse à bonne température

Le traitement de l'hypertension intradialytique est souvent complexe. Habituellement, ce sont la diminution de la conductivité et l'administration orale de médicaments antihypertenseurs qui sont préconisées mais cela n’apporte pas de réponse significative et durable. Dans cette étude, quatre températures différentes de bain de dialyse ont été testées chez 20 patients souffrant d’hypertension intradialytique afin d’explorer celle qui permet le mieux de minimiser les variations de la pression artérielle et ses effets secondaires.

Tous ont bénéficié de la même membrane de dialyse avec trois séances de 4 heures par semaine, le débit sanguin étant compris entre 200 et 250 ml/mn et le débit du dialysat à 500 ml/mn. La composition du dialysat était identique pour tous. L’anticoagulation a reposé sur l'héparine conventionnelle ou de bas poids moléculaire. Avant l'étude, le poids sec de tous les patients était contrôlé. Le volume d’ultrafiltration était de 2,3 ± 1,2 kg par séance. Tous les patients ont bénéficié du même traitement antihypertenseur et des mêmes modalités de dialyse. La température orale des patients a été mesurée pendant 5 min avec un thermomètre à mercure immédiatement avant le début de la dialyse. La pression sanguine, la fréquence cardiaque et la pression artérielle pendant la dialyse ont été surveillées toutes les heures. La fréquence des réactions indésirables a été enregistrée pour chaque patient. Le nombre de séances de dialyse arrêtées précocement a été noté ainsi que la fréquence d'administration d'un antihypertenseur. Les différentes températures de dialysat ont été sélectionnées de la façon suivante : 37° : température standard du dialysat (Paramètre du générateur), T + 0,5° : 0,5° supérieure à la température corporelle, T : la température corporelle et T - 0,5° : 0,5° inférieure à la valeur de la température corporelle. Tous les patients ont été dialysés quatre semaines à chaque température du bain. Les scores de confort, évalués à l'aide d'une échelle visuelle analogique, ont été donnés par les patients en fonction de leur propre sentiment.

0,5° en dessous de la température du patient

Une température du dialysat à 37° et une T + 0,5° ont entraîné des variations de la pression sanguine, du rythme cardiaque et de la pression artérielle moyenne chez les patients dialysés. A T et T-0,5°, ces différents paramètres ont été stabilisés.

L’incidence des effets indésirables et du recours aux médicaments antihypertenseurs a été plus élevée lors des séances de dialyse avec un bain à 37° et T + 0,5°. En revanche, ils étaient moindres avec un dialysat à T et T-0,5° et les séances ont été plus confortables à cette température (T-0,5°). La diminution de la température du bain de dialyse ajustée à la température corporelle mesurée du patient a amélioré la tolérance de la séance mais également réduit l’apparition des effets secondaires favorisant ainsi une meilleure efficacité des séances. Cette pratique mérite d'être promue dans l'application clinique. Le choix de la température du dialysat devrait être ajusté à chaque patient.

