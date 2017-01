Un biosimilaire pour le trastuzumab

Le trastuzumab, associé à la chimiothérapie, entraîne, de façon prouvée, une amélioration de la survie sans progression (PFS) et de la réponse globale dans les cancers du sein métastatiques positifs à ERBB2 (plus précisément au récepteur 2 du facteur humain de croissance épithéliale). Il est aussi bénéfique à un stade plus précoce dans ce type de tumeur et dans les cancers gastriques métastatiques ERBB2 positifs, comparativement à la seule chimiothérapie. L’utilisation du trastuzumab reste toutefois limitée dans de nombreux pays et un agent biologique similaire pourrait permettre un accès plus aisé à cette thérapeutique ciblée.

Un essai randomisé multicentrique et international

Un essai thérapeutique a été conçu en vue de comparer l’efficacité, la tolérance et l’immunogénicité d’un biosimilaire potentiel, en combinaison avec un taxane comparativement au traitement classique trastuzumab-taxane, dans les cancers du sein métastatiques ERRB2 positifs. Il s’agit d’un essai multi centrique, international, en double aveugle, randomisé et en parallèle de phase 3. Les participantes ont été randomisées dans un rapport 1 :1 afin de recevoir 3 cycles de traitement tri hebdomadaires, soit pendant un total de 24 semaines. Toutes avaient donné, après information, leur consentement par écrit. Les patientes éligibles devaient être atteintes d’un cancer du sein avec mensurations possibles, ERBB2 positif, sur expression en immuno histochimie, sans traitement antérieur lors de la phase métastatique. Elles devaient également être en bon état général (score OMS de 0 à2), avoir une fraction d’éjection ventriculaire gauche (FEVG) satisfaisante et n’avoir pas reçu de trastuzumab ou de traitement adjuvant depuis au moins un an. Les patientes porteuses de métastases cérébrales traitées devaient être en état stable, non évolutif. Enfin, tous les agents hormonaux éventuels avaient été arrêtés au début de l’essai.

Les critères d’exclusion étaient un angor instable, une défaillance cardiaque ou un infarctus myocardique dans les 12 mois précédents, une neuropathie périphérique pré-existante ou des antécédents néoplasiques dans les 5 ans (hormis les cancers in situ et cutanés non mélanocytaires), enfin toute autre co morbidité majeure susceptible de compromettre le protocole.

La randomisation a été centralisée, par bloc de 8, stratifiée en fonction du temps de progression de la phase 2 vers la phase métastatique, du statut hormonal et du taxane utilisé. Le trastuzumab (Herceptine ; Roche Pharma A G) ou son bio similaire (Mylan 14 010) ont été administrés en intra veineux à une dose de charge initiale de 8 mg/kg en 90 minutes, suivie, toutes les 3 semaines d’une dose de 6 mg/kg en 30 minutes. Le taxane était, au choix du cancérologue référent, docétaxel à la posologie de 75 mg/m² toutes les 3 semaines ou paclitaxel sur la base de 80 mg/m² chaque semaine. Huit cycles ont été effectués, soit une durée totale de 24 semaines. Il y a eu une évaluation toutes les 6 semaines, comprenant au minimum un examen tomodensitométrique ou une imagerie par résonance nucléaire du thorax et de la partie haute de l’abdomen. En cas de réponse clinique, celle-ci était confirmée par une nouvelle évaluation un mois plus tard.

Le critère essentiel d’appréciation était le taux de réponses objectives globales (ORR), totales ou partielles à la 24e semaine. Selon les normes de la Food and Drugs Administration US (FDA), l’équivalence entre les 2 produits est retenue pour un rapport d’ORR compris, avec un intervalle de confiance (CI) à 95 %, entre 0,81 et 1,24. Pour l’Agence Européenne du Médicament (EMA), elle était acquise quand la différence des ORR est comprise entre -15 et + 15 %. Les critères secondaires portaient sur la comparaison du taux de progression tumorale (TTP) à la 48e semaine, sur le délai de survie sans progression (PFS) et sur le pourcentage de survie globale. Ils portaient sur les effets secondaires, les données de laboratoire, la LVEF et l’immunogénicité des 2 molécules. Toutes les analyses d’efficacité primaire ont été effectuées en intention de traiter.

Entre le 10 Décembre 2012 et le 5 Août 2015, 500 patientes ont été enrôlées, dans 95 sites disséminés à travers le monde. Le nombre de participantes variait de 1 à 28 selon les établissements hospitaliers, se situant à 3 en moyenne. Les caractéristiques démographiques, dans les 2 bras, trastuzumab ou biosimilaire, étaient identiques. Après exclusions diverses, le groupe trastuzumab comportait 228 malades et le groupe bio similaire 230. Il s’agissait de femmes âgées en moyenne (DS) de 53,6 (11,11) ans. La grande majorité était de race blanche (respectivement 67,5 et 69,1 %) ; 55,7 % de chaque groupe avaient des récepteurs hormonaux négatifs. Elles étaient le plus souvent en bon ou très bon état général. Enfin, quand les valeurs de domaine de l’ERBB2 extra cellulaire ont pu être dosées, elles se situaient à un taux supérieur ou égal à 15 ng/mL chez 73 % (162/ 222) des patientes du groupe bio similaire vs 78,9 % (172/218) chez celles sous trastuzumab. On notait également une répartition identique dans l’utilisation du docétaxel (83,9 et 84,2 %) ou du paclitaxel (15,2 vs 1 4%) ; 75,2 % des participantes sous biosimilaire ont suivi l’intégralité du protocole contre 69,7 % dans le bras trastuzumab. En intention de traiter, on dénombre 1,7 % de participantes sous bio similaire et 0,9 % sous trastuzumab qui ont dû arrêter leur protocole suite à des effets secondaires.

Equivalence thérapeutique pour la FDA et l’EMA

En analyse d’efficacité primaire, l’ORR a été calculé à 69,6 % (160/220 ; IC : 63 ,62- 75,51 %) avec le biosimilaire comparativement à 64 % (146/228 ; IC : 57,81- 70,26 %) avec le trastuzumab. Le ratio d’ORR a donc été de 1,05 (IC : 0,974- 1,211), soit les limites de l’équivalence thérapeutique retenue par la FDA. De même, la différence d’ORR a été de 5,53 (IC : - 3,08 à 14,0), là encore dans la zone d’équivalence selon l’EMA. En analyses secondaires, à la 48e semaine, le TTP ne montrait aucune différence significative (41,3 vs 43 %, soit -1,7 %, IC : -11,1 à 6,9 %, p = 0,68) ; la PFS également (44,3 vs 44,7 0,4 % ; IC : -9,4 à 8,7 ; p= 0,84) ou encore l’OS (89,1 vs 85,1 %, différence de 4,0 % ; IC : -2,1 à 10,3 % ; p = 0,13). L’étude de pharmacocinétique retrouve des concentrations de produits équivalentes ; la concentration maximale normalisée se situant respectivement à 0,4321 et 0,4196 µg /mL. Le nombre de cycles effectivement effectués est aussi identique : 7,8 (2,13) vs 7,5 (2,27).

La fréquence des effets secondaires (leucopénie, diarrhée, nausée…) rapportés en cours de protocole est élevée, respectivement dans 96,8 et 94,7 % des cas mais ils ont été dans l’ensemble légers ou modérés.

L’incidence des effets secondaires plus graves, essentiellement neutropénies fébriles, se situe à 38,1 et 36,2%. On n’a décelé aucune variation significative de la LVEF à la 24e semaine entre les 2 bras. Enfin, 5,9 % des patientes devant recevoir le biosimilaire et 8,9 de celles programmées sous trastuzumab étaient porteuses d’emblée d’anti corps anti médicament, ce pourcentage tendant à diminuer avec le temps, témoignant de la faible immunogénicité des 2 molécules.

Au total, chez des femmes porteuses d’un cancer du sein métastatique ERBB2 positif, l’utilisation, couplée à un taxane, d’un biosimilaire, est équivalente à celle du trastuzumab en termes d’ORR à la 24e semaine de traitement. Cette molécule étant loin d’être disponible partout dans le monde, le recours à un bio équivalent laisse donc espérer une plus grande utilisation de ce type d’agent ciblé, avec les mêmes contraintes de sécurité et d’efficacité et pour un coût moindre. Des analyses secondaires retrouvent également un bénéfice identique s’agissant du TTP, PFS et de la survie globale à la 48e semaine. Il n’a pas non plus été décelé, aux termes de ce travail, de différence dans la pathogénicité ou l’immunogénicité.

Dr Pierre Margent