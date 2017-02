Un effet week-end aussi pour la mortalité liée aux sepsis graves

L’objectif de l’étude de Y-N Shy et coll. a été de rechercher une association éventuelle entre l’effet week-end et la mortalité précoce chez les patients ayant un sepsis sévère. Les informations utiles ont été extraites de la base de données nationales constituée au travers du système d’assurance maladie de Taïwan. Elles ont concerné tous les patients hospitalisés pour la première fois en raison d’un sepsis grave, entre janvier 2000 et décembre 2011. La mortalité à court terme a été évaluée en fonction du moment de l’hospitalisation, soit les jours de semaine, soit le week-end. Le principal critère de jugement a été la mortalité à 7 jours. Les critères secondaires ont été la mortalité à 14 et 28 jours.

