Un espoir avec le blinatumomab dans les LAL de l’adulte en rechute ou réfractaires

Parmi les leucémies aiguës lymphoblastiques (LAL) B de l’adulte, 25 % sont porteuses du chromosome Philadelphie (Ph+). Leur pronostic très défavorable a été largement amélioré par l’utilisation des inhibiteurs de tyrosine-kinase (ITK) en association à une chimiothérapie plus ou moins intensive selon l’âge des patients. Des rémissions complètes (RC) peuvent être obtenues dans 90 % des cas, avec disparition du transcrit de fusion BCR-ABL. Cependant la greffe allogénique en 1ère RC et avec poursuite du traitement par ITK, reste chez les sujets éligibles, essentielle pour bénéficier d’une réponse prolongée. Malgré ces avancées, les rechutes sont fréquentes et de pronostic extrêmement péjoratif, survenant par mutation du domaine ABL kinase conférant une résistance aux ITK, mais aussi par un mécanisme indépendant des mutations BCR-ABL. Un espoir récent est porté par une immunothérapie reposant sur le blinatumomab, anticorps bispécifique CD3/CD19. Cet anticorps permet de lier les cellules T cytotoxiques CD3 aux cellules leucémiques CD19 afin de les détruire.

