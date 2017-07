Un examen unique pour le diagnostic des vaginites les plus fréquentes

Les vaginites sont une cause fréquente de consultation. Les diagnostics les plus habituels sont la vaginose bactérienne, la candidose et la trichomonase. Certaines vulvo-vaginites peuvent être à germes multiples. Un traitement mal ciblé sera au mieux inefficace, et au pire un facteur aggravant. La disponibilité d'un examen biologique simple, sensible et spécifique pourrait être d'un apport non négligeable dans la conduite thérapeutique.

Menée par la Johns Hopkins University, cette étude s'attache à évaluer les performances d'un nouveau test permettant d'analyser le microbiotope vaginal et d'identifier les trois infections les plus communes. Il s'agit d'une étude transversale menée dans dix centres entre mai et septembre 2015. Elle concernait des patientes consultant en gynécologie et présentant au moins un des symptômes suivants : leucorrhées, mictalgies ou pollakiurie, prurit, brûlures ou irritation vaginale, dyspareunie, odeurs désagréables.

Les écouvillons étaient prélevés par les patientes elles-mêmes (auto-prélèvements), puis par les professionnels de santé. Afin de mesurer la sensibilité et la spécificité du nouveau test, les résultats de celui-ci ont été comparés à ceux livrés par les examens classiques. Les résultats des auto-prélèvements ont été également comparés à ceux faits par les professionnels.

Les méthodes de référence étaient les suivantes : score de Nugent et technique de Amsel pour les vaginoses, culture sur milieu chromogénique et sur Sabouraud avec identification de Candida pour les candidoses, et examen au microscope et mise en culture pour le Trichomonas.

Des performances correctes pour un test unique

Les prélèvements effectués sur 1 740 patientes ont permis le diagnostic d'une vaginose dans 57 % des cas, d'une candidose dans 33 % et d'une trichomonase dans 8 % des cas. Dans 24 % des cas, aucun de ces trois diagnostics n'était retrouvé, et dans 20 % des cas il s'agissait d'une infection à plusieurs germes.

La sensibilité et la spécificité du test étudié étaient respectivement de 90,5 % (intervalle de confiance à 95 %, IC95 : 88,3-92,2) et de 85,8 % (IC95 : 83,0-88,3) pour les vaginites bactériennes, de 90,9 % (IC95 : 88,1-93,1) et de 94,1 % (IC95 : 92,6-95,4) pour les candidoses, enfin de 93,1 % (IC95 : 87,4-96,3) et de 99,3 % (IC95 : 98,7-99,6 %) pour les Trichomonas.

Les résultats des écouvillons auto-prélevés étaient similaires à ceux prélevés par les professionnels.

Les auteurs concluent que ce nouveau test peut poser avec précision le diagnostic des causes les plus communes des infections vaginales. De plus, les résultats sont similaires que les prélèvements sur écouvillon soient effectués par les patientes ou les professionnels de santé.

Même si la plupart des infections vaginales peuvent être diagnostiquées par une anamnèse correcte et un bon examen clinique, une identification biologique est parfois indispensable. Ce nouveau test devrait réduire drastiquement le travail des laboratoires et sans doute le coût des examens.

