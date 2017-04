Un lien entre fonction rénale et performances fonctionnelles pour le sujet âgé ?

L’insuffisance rénale chronique (IRC) est de plus en plus fréquente au sein de la population générale, mais plus particulièrement dans les tranches d’âge élevées. C’est en effet chez le sujet âgé, a fortiori très âgé, que sa prévalence et son incidence augmentent le plus. La contribution éventuelle de l’IRC à la détérioration des performances fonctionnelles dans ce contexte est difficile à évaluer, de ce fait très mal documentée.

Une étude transversale a abordé cette problématique. Elle a inclus 2 620 sujets âgés ou très âgés (≥ 75 ans), en fait des hypertendus qui participaient à un essai contrôlé, dit Systolic Blood Pressure Intervention Trial. Dans tous les cas, ont été évalués : (1) le débit de filtration glomérulaire estimé (DFGe) ; (2) le rapport albumine-créatinine urinaire (RAC) ; (3) les performances fonctionnelles au travers de 3 indicateurs validés : score EQ-5D (EuroQol-5 Dimensional) (EQ-5D), score sur l’échelle FES (Falls Efficacy Scale) et vitesse de marche. Des modèles de régression linéaire ont été utilisés pour rechercher d’éventuelles associations entre les variables indépendantes et les résultats des mesures.

Association avec le RAC mais pas avec le DFGe

L’âge moyen des 2 620 participants a été estimé à 79,9 ± 4,0 ans. Les analyses multivariées sans ajustement ont montré qu’un DFGe abaissé et un RAC élevé étaient associés à : (1) des scores EQ-5D bas (p < 0,001 pour les deux variables) ; (2) à une vitesse de marche réduite (p < 0,001 pour les deux variables ; (3) des scores altérés sur l’échelle FES (respectivement p = 0,032 et p = 0,039). Les mêmes analyses avec ajustements multiples ont conduit à des résultats quelque peu différents : (1) association significative persistante entre valeurs élevées du RAC et scores EQ-5D bas, d’une part, vitesse de la marche réduite, d’autre part (respectivement p = 0,011 et p = 0,002) ; (2) disparition de toute association significative entre le DFGe et les paramètres fonctionnels, lors de la prise en compte des covariables.

Cette étude transversale plaide en faveur d’une association significative entre albuminurie et baisse des performances physiques ou fonctionnelles chez le sujet âgé ≥ 75 ans, même après ajustement en fonction des variables démographiques et des co-morbidités. Le DFGe, pour sa part, ne rentre pas en ligne en compte, dès lors que les bons ajustements sont appliqués. L’association précédente permet tout au plus de considérer l’albuminurie comme un marqueur de la détérioration fonctionnelle et non comme un facteur de risque per se.



Dr Philippe Tellier