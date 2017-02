Un lien entre plaques de la crosse aortique et maladie cérébrovasculaire silencieuse ?

Selon certaines études épidémiologiques, la présence de plaques athéromateuses de la crosse aortique (PACA) constituerait un facteur de risque d’accident vasculaire cérébral (AVC). L’association entre ces lésions d’athérome et la maladie cérébrovasculaire (MCV) dans ses formes silencieuses est cependant loin d’être établie. C’est là un des objectifs d’une étude transversale, dite CABL (Cardiovascular Abnormalities and Brain Lesions) dans laquelle ont été inclus 954 sujets âgés (> 65 ans) indemnes de tout AVC, vivant au sein de la communauté.

Les PACA ont été systématiquement recherchées par une échographie bidimensionnelle transthoracique et suprasternale. Les stigmates d’une MCV silencieuse, pour leur part, ont été détectés au moyen d’un IRM cérébrale : d’une part, les infarctus cérébraux, d’autre part, le volume des hypersignaux de la substance blanche (VHSB). Une analyse par régression logistique a recherché une association éventuelle entre ces anomalies et l’épaisseur des PACA.

Une association avec le volume des hypersignaux de la substance blanche

L’âge moyen des participants (dont 63 % de femmes) a été estimé à 71,6 ± 9,3 ans. Des PACA ont été détectées chez 658 sujets (69 %), la prévalence des infarctus cérébraux silencieux étant nettement plus faible (14,5 %). Une analyse multivariée avec ajustement en fonction des facteurs de confusion potentiels a permis d’identifier deux variables liées et associées au VHSB, plus précisément son quartile supérieur : (1) l’épaisseur des PACA (≥ 4 mm) : odds ratio (OR = 1,17 ; intervalle de confiance à 95 %, IC, 1,04-1,32 ; p = 0,009) ; (2) l’étendue des PACA (OR = 1,79 ; IC, 1,40-3,09 ; p = 0,036). Aucune association de ce type n’a été mise en évidence avec les infarctus cérébraux silencieux, les valeurs respectives des OR correspondants étant en effet de 1,08 (IC, 0,94-1,23 ; NC) et de 1,46 (IC, 0,77-2,77 ; NS).

Cette étude transversale met en évidence une association significative entre les plaques athéromateuses de la crosse aortique détectées par échographie et le volume des hypersignaux de la substance blanche, chez des sujets âgés sans antécédents d’AVC. Cette association qui n’est en rien un lien de causalité est tout de même plus étroite avec les plaques épaisses et étendues, indépendamment des autres facteurs de risque cardiovasculaire. Le VSHB étant un indicateur de la maladie cérébrovasculaire silencieuse, d’autres études épidémiologiques méritent d’être consacrées à ce sujet, car des mesures préventives pourraient en découler si ces données étaient confirmées ou mieux étayées.

Dr Philippe Tellier