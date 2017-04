Un moindre risque d’arythmie ventriculaire sous allopurinol ?

Les arythmies ventriculaires surviennent généralement après un infarctus du myocarde, mais sont également observées chez des personnes souffrant d'autres affections cardiaques (cardiopathies valvulaires ou congénitales, cardiomyopathie, hypertension…). L’hyperuricémie et la goutte, déjà connues pour être des facteurs de risque de pathologies cardiovasculaires (infarctus, AVC) ont récemment été associées à un risque accru d’arythmie cardiaque.

L’allopurinol, un hypo-uricémiant inhibiteur de la xanthine oxydase, pourrait ainsi prévenir le risque d’arythmies ventriculaires. C’est l’hypothèse qui a été formulée par une équipe étatsunienne, à partir de résultats chez l’animal et d’une étude observationnelle suggérant une réduction du risque de fibrillation auriculaire chez des personnes âgées recevant de l’allopurinol. Les chercheurs ont ainsi mené une étude rétrospective à partir d’un échantillon de plus de 3 millions de bénéficiaires d’un régime d’assurance maladie, afin d’évaluer le lien entre la prise d’allopurinol et la survenue d’arythmies ventriculaires. Parmi les 287 555 nouvelles prescriptions d’allopurinol recensées entre 2006 et 2012 (chez des sujets âgés de 76 ans en moyenne), une arythmie ventriculaire est survenue au cours du suivi dans 8,8 % des cas.

Un risque diminué de 18 % chez les utilisateurs d’allopurinol

D’après les résultats de cette étude, l’utilisation d’allopurinol (vs pas de traitement par cette molécule) était associée à un moindre risque d’arythmie ventriculaire, indépendamment des facteurs de confusion (facteurs démographiques, comorbidités dont pathologies cardiovasculaires, et traitements associés) (Hazard ratio (HR) : 0,82 ; intervalle de confiance à 95 % [IC à 95 %] : 0,76–0,90). Le risque d’arythmie ventriculaire était d’autant plus diminué que la durée de traitement s’allongeait, avec une réduction du risque observée dès 6 mois de traitement, et un risque abaissé de 28 % pour une utilisation d’allopurinol supérieure à 2 ans, par rapport aux non-utilisateurs (HR : 0,72 ; IC à 95 % : 0,60–0,87). Ces résultats sont confirmés chez les patients qui ne prenaient pas d’anti-arythmiques ou de médicaments cardioprotecteurs.

Les effets bénéfiques de l’allopurinol étaient similaires dans la plupart des analyses en sous-groupes qui prenaient en compte les pathologies pouvant favoriser des arythmies ventriculaires (cardiopathies valvulaires ou congénitales, insuffisances cardiaque et rénale…). L’effet protecteur de l’allopurinol était cependant plus important chez les patients sans maladie coronarienne ou sans antécédent d’infarctus.

Ces résultats suggèrent un potentiel effet cardioprotecteur de l’allopurinol au-delà de son effet hypo-uricémiant, et selon les auteurs, encouragent davantage son utilisation chez tous les patients souffrant de goutte. D’autres études devront bien évidemment confirmer ces résultats ainsi que les mécanismes impliqués. Il n’est pas inutile de rappeler cependant que l’allopurinol expose notamment à un risque de graves toxidermies.

Dr Natacha Marpillat