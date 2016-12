Un neurologue toqué !

New-York, le samedi 3 décembre 2016 - Discipline émergente au carrefour de la neurologie et de la gastronomie, la neuro-gastronomie étudie la perception du goût par le système nerveux central et considère que nos expériences culinaires sont influencées à la fois par nos cinq sens, notre culture, notre histoire personnelle et notre environnement.

Reprenant cette idée un restaurant "concept" baptisé Honeybrains s’est ouvert à New-York, à l’initiative d’un neurologue le Dr Alon Seifan. Il explique vouloir « traduire les connaissances scientifiques les plus fiables à propos de la santé du cerveau en plats, boissons et expériences agréables ». Déjeuner et dîner seront aussi l’occasion de conférences sur « le bien-être du cerveau ».

L'équipe a ainsi mis au point une liste de plats susceptibles de "nourrir" le cerveau, en privilégiant les légumes, les fruits, les aliments riches en oméga 3 et les céréales complètes.

En 2011, un restaurant ouvert par un neurochirurgien avait déjà tenté de lancer la neuro-gastronomie dans la grande pomme, mais avait dû rapidement fermer ses portes.

D'autres établissements dans le monde ont utilisé ce concept avec plus de succès, notamment en Grande-Bretagne où le Fat Duck, un restaurant doté de trois étoiles au Michelin propose comme plat vedette le Sound of the Sea qui est servi en diffusant le bruit de la mer.

Même British Airways s’y intéresse désormais puisque la compagnie propose depuis peu de choisir la musique qui accompagnera votre repas sur certains de ses vols…

FH