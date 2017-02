Un nouveau marqueur d'observance de la prise de metformine

Le gène de ce biomarqueur s'appelle aussi parfois non steroidal anti-inflammatory drug–activated gene-1 ou NAG-1. Dans des études précédentes, son niveau a été corrélé à la mortalité globale, cardiovasculaire, au diabète, à l'insuffisance rénale. Dans l'article analysé, on ne tranche par entre la nature de la relation causale ou consécutive.

Les analyses contemporaines évaluant l'équilibre glycémique ne montrent pas de corrélation entre le niveau d'HbA1c (mais aussi la glycémie à jeun, le poids, l'âge, le sexe, la créatinine) et le niveau du bio marqueur ce qui sous-entend que cette modification ne relève pas d'un effet sur la glycémie induit par la metformine. On sait que la metformine agit sur diverses voies qui ne sont pas toutes, du moins en l'état actuel des connaissances, orientées vers le contrôle métabolique. Elle a un effet hypoglycémiant en partie médié par son action sur le système AMP kinase, un effet sur le poids, l'appétit, un effet bénéfique sur le risque coronaire et le risque carcinologique pour certaines tumeurs.

Les tests statistiques ont permis d'établir une relation entre la prise de metformine et le GDF15 (Growth Diferenciation Factor 15), mais aussi une relation entre la dose de metformine et le niveau de ce bio marqueur.

À l'occasion de l'étude interventionnelle ORIGIN ([Outcome Reduction with Initial Glargine Intervention] insulinothérapie (Glargine) précoce au cours du diabète de type 2 ou les états dysglycémiques avec un risque cardiovasculaire), divers biomarqueurs (237) de la prise de metformine ont été testés chez plus de 8 000 patients inclus ; 2300 (28 %) prenaient de la metformine.

La metformine est le médicament le plus utilisé (du moins, le plus recommandé) en première intention au cours du diabète de type 2.

Références

Hertzel C et coll. : Growth Differentiation Factor 15 as a Novel Biomarker for Metformin.

Diabetes Care 2017 Feb; 40(2): 280-283.