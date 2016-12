Un nuage de pollution bien plus épais en Chine qu’en France

Paris, le mercredi 21 décembre 2016 - La France a traversé en ce début du mois de décembre un pic de pollution qui a fortement mobilisé les autorités locales concernées, qui, notamment à Paris, ont décidé d’imposer la circulation alternée et ont appelé les plus fragiles à la prudence. Cependant, l’activité industrielle n’a pas été ralentie. Par ailleurs, si une légère augmentation des consultations aux urgences, chez les enfants souffrant d’asthme notamment, a pu être constatée, la situation est demeurée sous contrôle.

Six fois les seuils d’alerte de l’OMS en France, quatorze fois à Pékin

C’est une toute autre catastrophe qui se joue actuellement en Chine. Depuis vendredi, le pays est frappé par un pic de pollution peu comparable avec celui déploré en France. Le taux de concentration aux particules PM10 le plus élevé enregistré en Ile de France depuis début décembre a été de 144 μg/m3, le 1er décembre. Un tel taux est près de six fois plus élevé que la limite préconisée par l’Organisation mondiale de la Santé. A Pékin, ce mardi soir, le taux de particules PM10 atteignait les 361 µg/m3, soit 14 fois le taux maximum préconisé par l’OMS. Les mesures adoptées ces derniers jours en Chine n’ont pas permis d’endiguer le nuage qui s’est abattu non seulement sur Pékin mais également sur 22 autres villes du Nord. Le taux de microparticules fines (moins de 2,5 microns) évalué aux alentours de 200 μg/m3 ce lundi à Pékin dépassait en effet les 359 hier soir. Ainsi, ni la fermeture des autoroutes, ni la circulation alternée, ni l’annulation de plusieurs dizaines de vols ne permettent à la Chine d’échapper à un "smog" étouffant et d’empêcher un engorgement des services d’urgence. Le chauffage au charbon est en effet principalement responsable de cette situation, ainsi qu’une activité industrielle effrénée, auxquels le pays ne peut renoncer, même si plus d’un millier d’usines sont actuellement à l’arrêt.

Vert et rouge

La différence entre la Chine et l’Europe est observable de manière très visuelle sur le site AirVisualEarth, un planisphère interactif, proposé par une start-up française à partir des données d’AQI (indice de la pollution de l’air américain) qui est calculé en fonction des taux de six polluants. Quand la couleur de la Chine est fréquemment proche du rouge (qui signale une alerte et des pics de pollution), l’Europe arbore le plus généralement un vert rassurant. Un taux d’AQI supérieur à 200 est considéré comme un niveau d’alerte : il était hier de 407 dans le quartier central de Dongsi à Pékin et a même pu dépasser les 1 000 dans certaines villes du Hebei, province proche de Pékin.

Des coûts abyssaux

Après avoir longtemps éludé cette préoccupation, la Chine s’est dotée il y a deux ans d’un arsenal de mesures anti pollution, qui supposent notamment le déclenchement d’alerte en cas de dépassements de certains seuils (qui sont supérieurs à ceux fixés par l’OMS, comme en France). Cette intervention s’imposait face au coût économique et humain que représente la pollution dans l’Empire du milieu. Des économistes ont ainsi considéré que la pollution faisait perdre chaque année au pays 6 % de son PIB, tandis que jusqu’à 1,6 millions de personnes mourraient prématurément en raison de cette pollution qui empêche fréquemment de discerner au-delà d’une cinquantaine de mètres.

Jusqu’à 460 millions de personnes sont actuellement exposées au pic de pollution chinois.

Aurélie Haroche