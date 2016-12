Un observatoire des patients schizophrènes initiant un traitement injectable à action prolongée

L’objectif principal de cette étude était d’évaluer la fréquence de la rémission fonctionnelle à l’aide de l’échelle FROGS et sa relation avec la rémission clinique dans une population de patients souffrant de schizophrénie âgés de 18 à 37 ans, pris en charge à la suite d’un épisode de ‘déstabilisation clinique’ et suivis sur une période de 12 mois,. C’est ici une simple description des populations incluses qui est proposée, le suivi des patients étant encore en cours. Pratiquement, plus d’un patient sur deux est suivi en CMP et 1/3 est hospitalisé à l’inclusion. Par ailleurs, la grande majorité (9/10) a été traitée par un antipsychotique injectable à action prolongée de 2ème génération. Enfin, l’analyse du niveau de fonctionnement semble indiquer la bonne valeur prédictive de l’échelle FROGS mesurée en moyenne à la valeur de 50 (valeurs possibles de 19 à 95).

Dr Dominique-Jean Bouilliez