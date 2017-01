Un participant à l’essai Biotrial a-t-il été victime d’un AVC non détecté : une enquête est ouverte

Paris, le mardi 10 janvier 2017 – Officiellement, la molécule BIA 10-2474 développée par la firme Bial et testé dans les laboratoires de Biotrial fin 2015 n’a entraîné d’effets secondaires graves (dont la mort d’une personne) que chez les sujets exposés aux plus fortes doses. Des examens approfondis ont été conduits auprès de l’ensemble des participants, qui ont notamment été invités à réaliser une IRM, afin de déterminer si la molécule avait pu entraîner des effets non détectés chez d’autres sujets. Soixante-dix neuf IRM ont été réalisés dont les résultats ont été analysés par un comité spécial diligenté par l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM), présidé par Marie-Germaine Bousser. Cette équipe a considéré que les anomalies mises en évidence chez 42 personnes, le plus fréquemment des « hypersignaux de la substance blanche » (35 volontaires) « sont concordantes avec celles découvertes fortuitement chez les volontaires sains participant à une recherche biomédicale ». Demeurait le cas spécifique d’un infarctus cérébelleux. Cependant, dans ce cas également, les spécialistes estimaient que cette anomalie « ne ressemblait en rien, ni dans sa description, ni dans sa sévérité, à celles observées chez les volontaires hospitalisés de la cohorte MAD n°5 ».

Confusion et avis contradictoires

Cette analyse est cependant contestée par d’autres experts. Le professeur Alain Privat, neurobiologiste et membre de l’Académie de médecine, auquel le dossier a été soumis par des journalistes du Figaro, considère notamment que l’aspect de l’AVC renvoie à une survenue récente et estime que les lésions observées sont proches de celles mises en évidence chez Guillaume Molinet, décédé au début du mois de janvier 2016. Par ailleurs, le CHU de Rennes aurait manifesté une certaine confusion dans le traitement de ce cas en rectifiant son compte-rendu initial pour qualifier l’AVC de récent, après avoir d’abord considéré qu’il s’agissait d’un événement ancien. Ces différents éléments et la constitution comme partie civile du patient concerné, Patrick Ollive, ont conduit le parquet de Paris, déjà chargé d’une instruction sur cet essai clinique, d’ouvrir une enquête préliminaire pour « blessures involontaires » concernant ce cas particulier. Déjà certains experts ont été étendus dont le professeur Privat qui selon le Figaro a maintenu son interprétation des résultats de l’IRM.

Affaire à suivre.

Léa Crébat