Un petit pas en avant pour les tétraplégiques

Paris, le samedi 1er avril 2017 – Les promesses des interfaces cerveau-ordinateur sont régulièrement confirmées. Cette voie de recherche a fait naître l’espoir de permettre à des sujets paralysés de réaliser à nouveau certains mouvements volontairement. Des premières expériences, toujours spectaculaires, ont garanti l’efficacité et la validité du système. Aujourd’hui, une nouvelle étape a été franchie. Dans les colonnes du Lancet, l’équipe de Bolu Ajiboye (Cleveland) rapporte les résultats obtenus grâce à une nouvelle neuroprothèse.

Un dispositif complexe

Le patient, Bill Kochevar, âgé de 56 ans, a été blessé au cours d’un accident de vélo il y a près de dix ans au niveau de la quatrième vertèbre cervicale avec comme séquelle une tétraplégie. Le dispositif mis en place a pour objet de reconnecter le cerveau aux muscles du bras paralysé du patient. Pour ce faire, cent-quatre vingt douze micro-électrodes ont été implantées chirurgicalement dans le cerveau du patient. Ces dernières recueillent et analysent les signaux électriques du cerveau au moment où celui-ci pense à bouger son bras et sa main. Transformées en ordre, ces impulsions électriques sont transmises aux muscles grâce à trente-six électrodes présentes sur le bras et l’avant bras de Bill Kochevar. Le dispositif se complète de deux boîtiers installés sur la tête du sujet, tandis qu’un bras mobile de support, également contrôlé par le cerveau permet de faciliter la mobilité du membre paralysé.

Et ça marche : Bill Kochevar est parvenu à boire du café, se gratter le nez ou encore déguster une petite purée de pomme de terre. Cependant comme on pourra le voir sur les photos accompagnant cette publication et sur une vidéo, nous sommes encore très loin d'une mobilité parfaite.

Cette publication constitue une première. Si d’autres expérimentations de ce type ont été conduites, les patients présentaient des paralysies moins sévères ou ont contrôlé des bras robotiques. « C’est la première fois que l’on fait état d’une personne exécutant des mouvements fonctionnels, multi-articulations (main, coude, épaule, ndrl) avec un membre paralysé grâce à une neuroprothèse motrice » confirme Steve Perlmutter (Université de Washington) dans un commentaire publié toujours sur le Lancet.

Pour voir les vidéos cliquez ici

Impressionnant

Aussi extraordinaire qu’elle soit, cette première n’annonce cependant pas une utilisation prochaine en clinique. De nombreuses étapes doivent encore être franchies, qui concernent notamment la miniaturisation du dispositif et son implantation totale. « Néanmoins, c’est une démonstration passionnante » observe Steve Perlmutter.

De son côté, le patient s’est déclaré très satisfait de l’expérience. Pour quelqu’un auquel tout mouvement était interdit depuis des années, « être capable de bouger juste ce petit peu est impressionnant. C’est mieux que ce que je pensais » a-t-il commenté.

Aurélie Haroche